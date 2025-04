Film, ktorý rozpráva aj o pápežovi Františkovi, prevalcoval Netflix: Diváci si ho nevedia vynachváliť, má hodnotenie 90 %

Po tom, ako svet na Veľkonočný pondelok zasiahla správa o úmrtí pápeža Františka, snímka, ktorá mapuje jeho komplikovaný vzťah s bývalou hlavou katolíckej cirkvi, opäť ovládla rebríčky sledovanosti na streamovacej platforme Netflix.

Životopisná dráma, ktorá má v sebe aj veľkú dávku humoru, s názvom Dvaja pápeži (The Two Popes) z roku 2019, sa teraz opäť vrátila do popredia záujmu a dostala sa až do top 10 najsledovanejších titulov na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole. Keďže debutovala pred viac ako piatimi rokmi, môžeme predpokladať, že jej aktuálna popularita má pravdepodobne hlbší, smutnejší dôvod, a to nedávne úmrtie pápeža Františka, ktoré otriaslo celým svetom počas sviatočného pondelka.

Film čerpá zo skutočných udalostí, no nebojí sa špekulatívne dotvárať intímne dialógy medzi dvoma rozdielnymi mužmi, konzervatívnym pápežom Benediktom XVI., ktorý pôsobil ako hlava cirkvi v rokoch 2005 až 2013 a progresívnym pápežom Františkom. Ich zdanlivo nezmieriteľné ideologické rozpory sa menia na prekvapivé priateľstvo, ktoré napokon odštartuje jednu z najzásadnejších transformácií v modernej histórii katolíckej cirkvi.

Pápež František je vo filme zobrazený ako pokrokový človek so silnou vôľou, ktorý uprednostňuje skôr kázanie pod holým nebom a pomoc chudobným, než účasť na slávnostných rituáloch vo Vatikáne. Naopak, jeho predchodca Benedikt XVI. pôsobí ako strnulý a nekompromisný vodca.

Diváci ho chvália

Snímka získala popularitu hneď po svojej premiére, čo potvrdzujú nielen viaceré nominácie na Oscaroch, Zlatých glóbusoch a Britských filmových cenách, ale aj skvelé hodnotenia. Kým na IMDb získala 7,6, tak na Rotten Tomatoes až 90 % a na ČSFD 79 %.

„Bravúrne napísaný, skvele zrežírovaný a famózne zahraný. Jeden z najlepších filmov,“ píšu diváci v recenziách.

V čase, keď svet spomína na pápeža Františka, sa ľudia opäť obracajú k príbehu, ktorý ukazuje, že aj medzi múrmi Vatikánu sa môže zrodiť ľudskosť, pokora a ochota počúvať iný názor. Možno aj preto sa film Dvaja pápeži stáva akýmsi rozlúčkovým gestom nielen s človekom, ale aj s ideálom, ktorý zosnulý pápež František reprezentoval na Svätom stolci 12 rokov.