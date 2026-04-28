Šéfke Nadácie Zastavme korupciu niekto rozbil auto: Nešlo o krádež, v mailoch mi želajú smrť, tvrdí

Riaditeľka známej Nadácie Zastavme korupciu dnes zažila veľmi nepríjemnú skúsenosť. Niekto jej na aute rozbil okno, no z vozidla nič neukradol. Zuzana Petková sa preto pýta, či sa vracajú 90. roky.
„Bola som na polícii oznámiť, že niekto mi pred domom zdemoloval služobné auto. Rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo. V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne maily, ktoré mi želajú smrť,“ napísala Petková na sociálnej sieti.
Agresivita stúpa
Dodala, že agresivita stúpa a pociťujú to aj jej kolegovia, či už priamo alebo na sociálnych sieťach. „Je zrejmé, že je živená aj zo strany politikov, ktorí vo svojich vystúpeniach verejne klamú o práci Nadácie Zastavme korupciu a podnecujú nenávisť. Urobíme všetko pre bezpečnosť kolegov aj našich rodín, ale nevzdáme sa. Budeme naďalej odkrývať korupciu a brániť právny štát,“ dodala.
Odkrývanie korupcie je podľa Petkovej jej práca a je dôležitá pre Slovensko a jeho budúcnosť.
