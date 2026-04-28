Šéfke Nadácie Zastavme korupciu niekto rozbil auto: Nešlo o krádež, v mailoch mi želajú smrť, tvrdí

Foto: Facebook - Zuzana Petková

Roland Brožkovič
Zuzana Petková sa pýta, či sa vracajú 90. roky.

Riaditeľka známej Nadácie Zastavme korupciu dnes zažila veľmi nepríjemnú skúsenosť. Niekto jej na aute rozbil okno, no z vozidla nič neukradol. Zuzana Petková sa preto pýta, či sa vracajú 90. roky.

„Bola som na polícii oznámiť, že niekto mi pred domom zdemoloval služobné auto. Rozbil okno, poškodil čalúnenie aj kapotu. Nešlo o krádež, z auta nič nezmizlo. V posledných týždňoch mi navyše na služobnú adresu chodia agresívne, vulgárne maily, ktoré mi želajú smrť,“ napísala Petková na sociálnej sieti.

Agresivita stúpa

Dodala, že agresivita stúpa a pociťujú to aj jej kolegovia, či už priamo alebo na sociálnych sieťach. „Je zrejmé, že je živená aj zo strany politikov, ktorí vo svojich vystúpeniach verejne klamú o práci Nadácie Zastavme korupciu a podnecujú nenávisť. Urobíme všetko pre bezpečnosť kolegov aj našich rodín, ale nevzdáme sa. Budeme naďalej odkrývať korupciu a brániť právny štát,“ dodala.

Odkrývanie korupcie je podľa Petkovej jej práca a je dôležitá pre Slovensko a jeho budúcnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac