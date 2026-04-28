Ruská ropa prišla, zlacňovanie nie: Slovensko má vyššie ceny než Poľsko aj Maďarsko, Jakab viní Fica z klamstva

Aktuálne ceny ukazujú, že Slovensko patrí medzi najdrahšie krajiny regiónu pri tankovaní pohonných látok. Kým na Slovensku motoristi platia 1,80 eura za liter nafty, v Poľsku je to 1,64 eura, v Maďarsku 1,68 eura. Pri benzíne platia Slováci 1,71 eura za liter, zatiaľ čo v Poľsku 1,45 eura a v Maďarsku 1,62 eura.
Po obnovení dodávok ropy ropovodom Družba sa tak mýtus o lacnej ruskej rope rozpadá, uviedol v utorok opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko-Za ľudí). „Jasne dokazujeme, že ruská ropa nie je lacná. Ľudia na Slovensku nikdy žiadnu lacnú ruskú ropu nepocítili – práve naopak, po jej návrate opäť tankujeme najdrahšie v okolí,“ vyhlásil Jakab.
Kritika premiéra
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho celé roky klamal verejnosť a kryl biznis oligarchov namiesto toho, aby chránil slovenských občanov. Poslanec zároveň tvrdil, že jediným obdobím posledných rokov, keď boli ceny palív na Slovensku lacnejšie než v okolitých krajinách, bolo obdobie, keď Slovnaft spracovával neruskú ropu z alternatívnych zdrojov – napríklad z Nórska, zo Saudskej Arábie, z Líbye či Kazachstanu.
„Jediný čas, keď mali Slováci lacnejšie palivá než susedia, bol vtedy, keď Slovnaft nespracovával ruskú ropu. To je definitívny dôkaz, že Fico ľudí roky zavádzal a jeho rozprávky o lacnej ruskej rope boli obyčajný podvod na občanoch,“ uviedol Jakab. Hnutie Slovensko vyzvalo vládu, aby zaviedla dôslednú kontrolu marží pri spracovaní ruskej ropy, zdanila mimoriadne zisky zo spracovania lacnejšej ruskej ropy, presmerovala tieto výnosy späť ľuďom na Slovensku a zabezpečila reálnu konkurenciu pri dovoze a spracovaní ropy.
„Ak Slovnaft nakupuje lacnejšiu ruskú ropu, výhoda z toho musí ísť slovenským občanom – nie oligarchom a zahraničným akcionárom. Štát má konať okamžite. Robert Fico však namiesto obrany Slovákov opäť chráni mocných a bohatých,“ uzavrel Jakab.
