Oslavy, aké vraj nemajú ani v Bielom dome: SaS podáva podnet na NKÚ Pellegrini reaguje, že jediný rozdiel bol frak

Liberáli pre Pellegriniho banket podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Informovala o tom poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Ako upozornila, celé Slovensko musí šetriť, vláda sa tvári ako konsoliduje a prezident Peter Pellegrini medzitým míňa na chod prezidentskej kancelárie o milióny eur viac ako jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová.
„Občania z toho nemajú nič. Iba vidia okázale oslavy a papalášske recepcie. Minulý týždeň sme sa dozvedeli ze Pellegrini si pri príležitosti návštevy veľmajstra Rádu maltézskych rytierov usporiadal oslavu, aká ešte na Slovensku nebola,“ upozornila Bajo Holečková.
Podnet na kontrolu
Táto oslava bola podľa jej slov tak okázalá, že taká na Slovensku nebola ani pri návšteve britskej kráľovnej alebo holandského kráľa. „V takomto okázalom štýle sa nekoná ani banket v Bielom dome. Viacerí odborníci na protokol hovoria, že mohlo ísť o protiprávne minutie peňazí a neoprávnené výdavky z rozpočtu, pretože na takéto papalášstvo nebol žiadny dôvod. Keďže všetko má svoje pravidlá, tak podávame podnet na NKÚ, aby preveril, či pri tejto oslave boli peniaze minuté v súlade so zákonom,“ informovala poslankyňa.
Súčasne liberáli podávajú aj podnet, aby NKÚ preveril celkové hospodárenie prezidentskej kancelárie, a to, či Pellegrini míňa milióny hospodárne alebo ich len vyhadzuje von oknom.
Porovnanie výdavkov
Bajo Holečková zdôraznila, že Pellegrini míňa oveľa viac než Čaputová, a to často bezdôvodne. Ako priblížila, Pellegrini minul za rok 2025 len na catering počas svojich letov vládnym špeciálom 60-tisíc eur. Čaputová za rovnaké obdobie minula o polovicu menej.
„Za kvetinovú výzdobu minul prezident 105-tisíc eur za 22 mesiacov. V rovnakom období minula Čaputová polovicu z tejto sumy. Za catering na spoločenské udalosti míňa Pellegrini zhruba o 40 percent viac, ako míňala Čaputová, a výdavky na platy počas mandátu prezidenta Pellegriniho stúpli o 1,2 milióna eur. Priemerný plat sa za dva roky zvýšil zo zhruba 3 500 eur na viac ako päťtisíc eur,“ vymenovala opozičná poslankyňa, ktorá má za to, že tu ide o systémový vzorec nehospodárneho a neefektívneho míňania peňazí prezidentom. Takéto konanie by mal preto jednoznačne preveriť NKÚ.
Kritika v čase šetrenia
„Prezident by mal byť prvý, ktorý v čase drastickej konsolidácie začne šetriť, on však, naopak, míňa oveľa viac peňazí,“ vyhlásila Bajo Holečková. Zároveň upozornila, že podľa nedávneho prieskumu má polovica Slovákov menej peňazí ako pred rokom.
„Podľa vlastného vnímania sa najviac zhoršila životná úroveň voličov Hlasu. Ja som teda zvedavá, ako sa im prezident Pellegrini dokáže pozrieť do očí a vysvetliť im, prečo míňa toľké peniaze na okázale oslavy a výzdoby, a to najmä v čase konsolidácie,“ uzavrela poslankyňa.
Reakcia kancelárie
Kancelária prezidenta SR na vyjadrenie poslankyne Bajo Holečkovej pre agentúru SITA reagovala s tým, že pri príležitosti návštevy Jeho Výsosti Fra’ Johna T. Dunlapa, 81. kniežaťa a veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, sa v Prezidentskom paláci podávala štandardná štátna večera za rovnakých podmienok ako pri iných významných návštevách. Jediným rozdielom bolo podľa slov kancelárie oblečenie pre pánov, ktorým bol na žiadosť protistrany frak.
„Ten si všetci členovia slovenskej delegácie vrátane pána prezidenta zabezpečili na vlastné náklady,“ uzavrela kancelária.
