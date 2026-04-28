Socialistický klenot milujú celé generácie Slovákov. Ikonické chrumky z Nitry prežili desaťročia

Martin Cucík
Na pultoch našich obchodov môžeme nájsť veľa ikonických produktov. Jedným z nich sú tradičné chrumky. Ich história pritom siaha až do roku 1974.

Na Slovensku nájdete len málo potravín, ktoré sú tak pevne zakorenené v našom každodennom živote ako chrumky. Nenápadný výrobok z kukurice si získal popularitu naprieč generáciami a dodnes patrí medzi najpredávanejšie slané pochutiny. Zaujímavé pritom je, že na rozdiel od mnohých moderných produktov si svoju pozíciu vybudovala bez veľkých reklamných kampaní.

Pri slove chrumky sa väčšine Slovákov okamžite vybaví známy retro modro-červený obal „klasických chrumiek“. Na Slovensku je viacero výrobcov tejto pochúťky, najznámejšie však vyrába málo známa nitrianska spoločnosť Miva. Ak by ste hľadali jej webstránku, neuspejete. Nenápadná firma nikdy nemala web a stránky na sociálnych sieťach založila iba pred pár rokmi, konkrétne až v roku 2020. Aj bez reklamy však zarábala stotisíce ročne.

Produkt, pre ktorý konkurencia neexistuje

Zaujímavé je, že chrumky si udržali popularitu aj napriek tomu, že trh sa výrazne zmenil a pribudlo množstvo nových príchutí a značiek. Napriek tomu si klasické „modro-červené chrumky“ stále držia svoje miesto a sú okamžite rozpoznateľné.

Jedným z hlavných poznávacích znakov je ich obal. Typické balenie sa prakticky nezmenilo už od čias socializmu, čo z chrumiek robí unikát na trhu.

Zmena obalu vzhľadom na tradíciu neprichádzala do úvahy, prešiel iba minimálnymi úpravami. V tomto obale poznajú náš výrobok tri generácie zákazníkov a predáva sa aj v slovenských obchodoch vo Veľkej Británii, v Írsku či v Kanade,“ vyjadril sa v minulosti majiteľ spoločnosti Dušan Kuča pre portál SME.

Aj preto si ich ľudia často spájajú s detstvom a považujú ich za „retro“ produkt, ktorý prežil celé generácie. Na internete sa často spomína, že ich najväčšou reklamou je samotná kvalita a tradícia. Firma stojaca za nimi pritom komunikuje minimálne a spolieha sa skôr na ústne odporúčania zákazníkov, resp. na to, že chrumky pozná hádam naozaj každý.

50 rokov tradície z Nitry

Za vznikom klasických arašidových chrumiek stojí slovenská potravinárska výroba v Nitre, kde sa začali vyrábať v roku 1974 v bývalom štátnom podniku Nitrianske mlyny a cestovinárne. Majiteľom spoločnosti je Dušan Kuča z Nitry. Ako informoval portál Aktuality, po zmene režimu zostal verný potravinárskemu priemyslu a pokračoval v rozvoji svojho závodu. V období privatizácie sa rozhodol odkúpiť štátny majetok, čím položil základy spoločnosti NIPEK Nitrianske pekárne.

Práve tento podnik je významný aj tým, že okrem bežného pečiva produkoval aj obľúbené kukurično-arašidové chrumky. Po neskoršej privatizácii prešla výroba pod nitriansku spoločnosť Miva, ktorá v produkcii pokračuje dodnes a zachovala pôvodnú receptúru aj typický vzhľad obalu.

Chrumky vyrábame podľa pôvodnej receptúry. Základnými surovinami na výrobu sú kukuričná krupica a arašidy. Kukuričná krupica je od domácich alebo českých dodávateľov, arašidy dovážame zo zahraničia, ale pražia sa u slovenského dodávateľa a melú priamo v našej výrobe. Chrumky sú bez prídavných látok a vďaka tomu majú výraznú arašidovú chuť,“ dodal Kuča pre SME.

Ako sme už spomínali, spoločnosť do dnešného dňa nemá vlastnú webovú stránku. Rovnako minimalisticky pôsobí aj fungovanie spoločnosti na sociálnych sieťach. Účty na Facebooku či Instagrame spoločnosť založila v rovnakom čase, v septembri roku 2020. Dovtedy fungovali iba neoficiálne fanúšikovské stránky.

Riadime sa krédom, že kvalita výrobku je najlepšia reklama. Peniaze na marketing radšej investujeme do nákupu najkvalitnejších surovín,“ vyjadril sa Dušan Kuča v minulosti pre SME ohľadom reklamnej stratégie spoločnosti.

Chrumky síce majú svoj web, stojí za ním však iná spoločnosť. Tá spolupracuje so spoločnosťou Miva a chrumky dokáže doručiť ľuďom priamo domov.

Je to originálne balenie chrumiek, odkupujeme ich od spoločnosti Miva a doručujeme,“ vyjadrila sa pre interez zamestnankyňa nitrianskej spoločnosti Rosema, ktorá stojí za webom chrumky.

Finančná stabilita aj bez reklamy

Spoločnosti sa zároveň dlhodobo darí udržiavať stabilné hospodárenie. Podľa dostupných údajov končí každý rok v zisku, ktorý sa pravidelne pohybuje na úrovni niekoľkých stotisíc eur. V roku 2025 to bolo viac ako 423 000 eur.

Rovnako sú na tom aj tržby, od roku 2021 spoločnosť vždy zaznamenala viac ako 4 milióny eur. Za minulý rok utŕžila viac ako 5,35 milióna eur.

Nostalgia Slovákom chutí

Arašidové chrumky z Nitry majú u nás status slanej legendy, na sladkej strane má Slovensko svoju vlastnú neotrasiteľnú ikonu, Horalky od Sedity. Ich príbeh sa začal ešte v roku 1959, keď sa na pultoch objavili ako Tatranky s lieskovcovou náplňou. O pár rokov neskôr však nedostatok surovín priniesol nečakanú inováciu, ktorá ich spája s chrumkami – arašidy.

Práve tie dali vzniknúť chuti, ktorú dnes poznajú celé generácie. Jednoduché oblátky s krémovou náplňou a typickým čokoládovým okrajom sa odvtedy takmer nezmenili, no ich popularita je obrovská, ročne ich vznikajú stovky miliónov kusov a pre mnohých sú synonymom detstva.

Podobne nenápadne, no o to silnejšie, si svoju pozíciu vybudovala aj Kofola. Jej legendárny nápoj vznikol v roku 1960 ako domáca alternatíva k západným kolám a dodnes si drží svoju nezameniteľnú chuť založenú na zmesi bylinných extraktov. Prežil zmeny režimov, príchod globálnych značiek aj meniace sa chute spotrebiteľov a stále patrí medzi to, čo si Slováci radi doprajú najmä v lete, ideálne čapované.

Tieto výrobky si prežili pád režimu, nástup silných zahraničných značiek a neustále sa meniace trendy. Zatiaľ čo mnohé kedysi obľúbené chuťovky postupne zapadli prachom, chrumky, horalky aj kofola zostali stálicou, bez ktorej si už pulty našich obchodov nevieme predstaviť.

