Na Slovensku sa predávalo pokazené hovädzie, bolo ho takmer pol tony. Zapáchalo aj cez balenie

Ilustračná foto: Pexels

Matej Mensatoris
Hovädzia falošná sviečková z pleca vykazovala výrazné známky kazenia.

Potravinári upozorňujú na nevyhovujúci výrobok. Konkrétne ide o hovädziu falošnú sviečkovú z pleca, ktorú kontrolóri objavili v predajni v Kežmarku. 

V rámci kontroly potravín vykonala RVPS Poprad v prevádzke Lidl na Slavkovskej ceste v Kežmarku kontrolu, uvádzajú potravinári na svojom webe.

Mäso s hnilobným pachom

Objavili hovädziu falošnú sviečkovú z pleca s dátumom spotreby 16. apríla z Nemecka od výrobcu Tönnies Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, schvaľovacie číslo výrobcu: DE NI 10327 EG.

Potravinári zhodnotili, že obal bol čistý, neporušený, avšak z neporušeného balenia bol zreteľne cítiť výrazný zápach. Hovädzie mäso bolo tmavočervenej farby, tuková časť svetlejšej farby; v obale sa nachádzalo veľké množstvo uvoľnenej tekutiny hnedočervenej farby. Vôňa potraviny bola odpudzujúca, hnilobná a vykazujúca výrazné známky kazenia.

Potravinári skonštatovali, že vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Predmetný výrobok bol dodaný z Nemecka v množstve 455,735 kg do skladu Lidl Záborské v Prešove. V čase úradnej kontroly sa výrobok už nenachádzal v ponuke na predaj, keďže bol po dátume spotreby.

Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
