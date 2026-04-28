Na Slovensku sa predávalo pokazené hovädzie, bolo ho takmer pol tony. Zapáchalo aj cez balenie

Potravinári upozorňujú na nevyhovujúci výrobok. Konkrétne ide o hovädziu falošnú sviečkovú z pleca, ktorú kontrolóri objavili v predajni v Kežmarku.
V rámci kontroly potravín vykonala RVPS Poprad v prevádzke Lidl na Slavkovskej ceste v Kežmarku kontrolu, uvádzajú potravinári na svojom webe.
Mäso s hnilobným pachom
Objavili hovädziu falošnú sviečkovú z pleca s dátumom spotreby 16. apríla z Nemecka od výrobcu Tönnies Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, schvaľovacie číslo výrobcu: DE NI 10327 EG.
Potravinári zhodnotili, že obal bol čistý, neporušený, avšak z neporušeného balenia bol zreteľne cítiť výrazný zápach. Hovädzie mäso bolo tmavočervenej farby, tuková časť svetlejšej farby; v obale sa nachádzalo veľké množstvo uvoľnenej tekutiny hnedočervenej farby. Vôňa potraviny bola odpudzujúca, hnilobná a vykazujúca výrazné známky kazenia.
Potravinári skonštatovali, že vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
Predmetný výrobok bol dodaný z Nemecka v množstve 455,735 kg do skladu Lidl Záborské v Prešove. V čase úradnej kontroly sa výrobok už nenachádzal v ponuke na predaj, keďže bol po dátume spotreby.
