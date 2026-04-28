Ľudia žijú uprostred aktívneho vulkánu: Miesto, o ktorom ste nikdy nepočuli, je však rajom na zemi

Foto: Soica2001, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Ľudia tu žijú napriek nemalej hrozbe.

Predstavte si, že by ste mohli mať svoj vlastný kúsok raja na zemi. Problémom však je, že môže kedykoľvek vybuchnúť. Taká je realita obyvateľov nezvyčajného ostrova Aogašima.

Domovom ľudí sa stal aktívny vulkán

Ako sa dozvedáme z webu Japan Daily, vo Filipínskom mori, 358 kilometrov južne od Tokia, leží Aogašima, tajomný ostrov, o ktorom mnoho ľudí nikdy ani len nepočulo. Nie div, ide totiž o jeden z najodľahlejších kútov Japonska, ktorý je trvale osídlený. Žije tu približne 200 obyvateľov, no nenájdete tu žiadne letisko či iné vymoženosti.

Ostrov bol vytvorený vulkanickou aktivitou a do dnešného dňa obyvatelia v podstate obývajú aktívny vulkán. Navyše, toto miesto je zaujímavé aj tým, že uprostred krátera leží ďalší kráter. Aogašima sa tiahne zo severu na juh v dĺžke len 3,5 kilometra a z východu na západ v šírke 2,5 kilometra. Ostrov je obklopený útesmi a rozľahlým Tichým oceánom, je teda vskutku ťažko dostupný.

Foto: Maps and Aerial Photographs Browsing Service by Geospatial Information Authority of Japan, Attribution, via Wikimedia Commons

Neletí sem žiadny priamy let. Dostanete sa sem len trajektom z iných okolitých ostrovov, alebo si môžete prenajať helikoptéru, ktorá vás sem vezme. Nie je to však lacná záležitosť. Počasie je tu však nepredvídateľné a neraz poriadne drsné, následkom čoho sú lety a plavby trajektom zrušené.

Je tu len jeden obchod a žiaden bankomat

Keďže vulkán je stále aktívny, obyvatelia využívajú geotermálnu energiu, a to aj na varenie. Je skutočne unikátnym zážitkom jesť jedlo, ktoré bolo pripravené nad vulkanickou parou. Napriek tomu, že život tu po mnohých stránkach nie je jednoduchý, ľudia si nažívajú pomaly, v pokoji a v komunite, ktorá drží spolu.

Je tu len jedna škola, jeden malý obchod a jediný bar. Nenájdete tu ale žiadny bankomat a spoliehať sa nemôžete ani na dobrý signál v mobile. Obyvatelia žijú z rybárčenia a z toho, čo si sami dopestujú. Hŕstka ich pracuje v turizme, ktorý je však, z pochopiteľných dôvodov, limitovaný.

Nečakajte tu ani klasické hotely. Prípadných turistov privítajú niekoľkí obyvatelia vo svojich domovoch a ponúknu im podomácky pripravené pokrmy. Okolitá príroda odvážlivcom, ktorí sa sem dostanú, vyráža dych. A podľa webu Go Tokyo nájdete len málo miest lepších na nerušené pozorovanie nekonečnej hviezdnej oblohy.

