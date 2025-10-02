Filip Kuffa zverejnil najnovšie čísla: Na Slovensku sa strieľa vo veľkom. Medvede aj vlky miznú z hôr, varujú odborníci

Foto: TASR/Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Populácie medveďov aj vlkov sú v ohrození.

Poľovníci odlovili na Slovensku viac ako 80 medveďov. Taktiež vyše 80 jedincov eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa s tým, že ide o údaje k 30. septembru.

Envirorezort vydal k utorku povolenia na odstrel 250 jedincov medveďa. „Dokopy úbytok, keď sčítame odchytené medvede, úhyny a odlovené jedince, predstavuje 200 medveďov,“ skonštatoval Kuffa. Zároveň predpokladá, že do konca októbra prinesú poľovníci ďalšie výsledky a pomôžu tak ŠOP a občanom eliminovať problémových jedincov.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Hubári, dávajte si pozor: V tejto oblasti videli medvedicu, boli pri nej aj mláďatá. Obec varuje, opatrní buďte aj mimo les
2.
Medvedica s mláďatami sa priblížila k domom: Mesto vyzýva obyvateľov na opatrnosť, pozor si majú dať najmä na túto vec
3.
Hubári a turisti by sa mali mať na pozore: Pri ďalšej obci spozorovali medveďa, polícia apeluje na opatrnosť
Zobraziť všetky články (96)

Mimoriadny zásah do populácie

Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka. V aktuálnej poľovnej sezóne zastrelili zatiaľ 24 vlkov. Zároveň dvaja vlci uhynuli v okrese Liptovský Mikuláš. Vyplýva to zo záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého v informačnom systéme poľovníctva.

Poľovníci ulovili vlkov v okresoch Kežmarok, Banská Bystrica, Svidník, Liptovský Mikuláš, Žilina, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin, Detva, Snina, Ružomberok, Poprad, Zvolen, Gelnica, Poltár a Stropkov.

Kvóta na lov vlkov v sezóne 2025/2026

Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.

Foto: Unsplash (Janko)

Rozhodnutie kritizovali enviroorganizácie. Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzvali poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac