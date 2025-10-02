Filip Kuffa zverejnil najnovšie čísla: Na Slovensku sa strieľa vo veľkom. Medvede aj vlky miznú z hôr, varujú odborníci

Poľovníci odlovili na Slovensku viac ako 80 medveďov. Taktiež vyše 80 jedincov eliminoval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa s tým, že ide o údaje k 30. septembru.
Envirorezort vydal k utorku povolenia na odstrel 250 jedincov medveďa. „Dokopy úbytok, keď sčítame odchytené medvede, úhyny a odlovené jedince, predstavuje 200 medveďov,“ skonštatoval Kuffa. Zároveň predpokladá, že do konca októbra prinesú poľovníci ďalšie výsledky a pomôžu tak ŠOP a občanom eliminovať problémových jedincov.
Mimoriadny zásah do populácie
Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov schválila vláda v apríli tohto roka. V aktuálnej poľovnej sezóne zastrelili zatiaľ 24 vlkov. Zároveň dvaja vlci uhynuli v okrese Liptovský Mikuláš. Vyplýva to zo záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého v informačnom systéme poľovníctva.
Poľovníci ulovili vlkov v okresoch Kežmarok, Banská Bystrica, Svidník, Liptovský Mikuláš, Žilina, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin, Detva, Snina, Ružomberok, Poprad, Zvolen, Gelnica, Poltár a Stropkov.
Kvóta na lov vlkov v sezóne 2025/2026
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
Rozhodnutie kritizovali enviroorganizácie. Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzvali poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali.
