Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Slovenský občan Peter Švestka bol zadržaný izraelskou armádou počas plavby humanitárnou loďou. Organizácia IĽP dnes otvoreným listom vyzvala ministra Blanára, aby okamžite reagoval a predvolal izraelského veľvyslanca.
Podľa vyjadrenia izraelského ministerstva zahraničných vecí bolo niekoľko plavidiel, ktoré tvoria Global Sumud Flotilu (GSF), „bezpečne zastavených“ a osoby na palubách boli prevezené do izraelského prístavu. Lode tejto flotily sa snažia priniesť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Ministerstvo dodalo, že flotile bola nariadená zmena kurzu, keď sa lode „približovali k aktívnej bojovej zóne“. Informoval portál BBC.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
Ministerstvo taktiež uviedlo, že flotila bola informovaná, že „porušuje zákonnú námornú blokádu“ pri pobreží Gazy, hoci nie je jasné, či lode vstúpili do blokádnej zóny. Izrael zverejnil aj zábery, na ktorých je Greta Thunberg sediaca na palube, ktorej člen izraelských síl podáva vodu a bundu.
K incidentu sa vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár informoval, že ministerstvo koná už od včerajšieho večera priamo na mieste prostredníctvom veľvyslanectva SR v Tel Avive. Veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským rezortom zahraničných vecí, ktorý je momentálne jediným kontaktným bodom pre túto situáciu.
Ministerstvo požiadalo o oficiálne potvrdenie informácií zverejnených na sociálnych sieťach, aby sa overilo, či sa medzi zadržanými nachádza slovenský občan alebo občania. Komunikácia je čiastočne obmedzená kvôli prebiehajúcemu izraelskému sviatku Jom Kippur, no dostupné informácie naznačujú, že osoby z flotily budú po identifikačných a procesných úkonoch umiestnené do detenčného zariadenia.
Výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher v rozhovore pre interez opisuje situáciu dramatickejšie.
No keďže ide o čerstvú záležitosť, informácií stále nie je dostatočné množstvo, postupne ich budeme dopĺňať aj my.
Čo presne sa včera udialo? Viete nám to opísať?
Včera v noci Izraelská armáda (IDF) v medzinárodných vodách, v ktorých nemá žiadnu právomoc, ilegálne a násilným spôsobom uniesla posádku viacerých ľudí z humanitárnej flotily Global Sumud, ktorá viezla potraviny a jedlo pre hladomorom trpiace obyvateľstvo v Gaze.
Následne tieto osoby, vrátane občana SR, proti ich vôli uniesli na územie Izraela a protiprávne uväznili napriek tomu, že nič nespáchali a ani neboli bezpečnostnou hrozbou. Naopak, IDF sa na základe rozkazov vlády Benjamina Netanyahua dopustila aktu pirátstva a podľa názorov niektorých právnikov a právničiek aj terorizmu.
Ako ste sa dozvedeli, že uniesli slovenského občana, kde vás správa zastihla?
Informácie máme priamo od spoluorganizátorov a spoluorganizátoriek humanitárnej flotily. Unesené osoby vopred nahrali videoodkaz pre prípad, že sa niečo podobné stane, je medzi nimi aj občan SR, pán Peter Švestka, ktorý sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Pán Švestka svojou odvahou výrazne zlepšil meno Slovenska v zahraničí.
Je pán Švestka v poriadku? Viete, kde sa nachádza?
Máme obavy o jeho zdravie a život, nakoľko podmienky v izraelských väzniciach sú nezlučiteľné s ľudskými právami a mnoho osôb, ktoré sa z nich dostalo, hovorilo o mučení. Dôveryhodnosť týchto výpovedí bola do značnej miery potvrdená lekárskymi prehliadkami. Jediná konkrétna vec, ktorú vieme, je, že je protiprávne väznený na území Izraela. Izraelské veľvyslanectvo na Slovensku arogantným spôsobom odmieta komunikovať.
Aké kroky sa snaží podnikať slovenská strana? Ste v kontakte s rezortom zahraničia?
Ráno sme sa obrátili na pána ministra Blanára, zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď. Omnoho dôležitejšie však je, aby robil kroky smerujúce k prepusteniu občana SR.
Aké ďalšie kroky teraz očakávate?
Pán minister Blanár by si mal okamžite predvolať veľvyslanca Izraela na Slovensku, žiadať vysvetlenie, prepustenie občana SR a najmä dôrazne odkázať izraelskej vláde, že takéto nepriateľské správanie voči SR nepovažujeme za akceptovateľné. Súčasná vláda tvrdila, že bude robiť suverénnu a sebavedomú diplomaciu. Teraz má šancu ukázať, že to myslela vážne.
Následne musí byť ukončená spolupráca medzi Izraelom a SR v zbraňovej oblasti, ktorá škandalózne stále pokračuje, nakoľko vidíme, že je to potenciálnym rizikom aj pre občanov SR. Rovnako by mala naša vláda podporiť sankcie voči Izraelu na pôde EÚ, nakoľko porušuje nariadenia Medzinárodného súdu a je oprávnené podozrenie, že na civilnom obyvateľstve na okupovaných územiach Palestíny pácha etnické čistky alebo dokonca genocídu.
Ste v kontakte/plánujete kontaktovať aj medzinárodné organizácie?
Áno, ale nemôžem v tejto chvíli poskytnúť žiadne konkrétne informácie, nakoľko prioritou je zabezpečiť bezpečný návrat občana SR domov. V prípade, že izraelská vláda bude pokračovať v protiprávnych krokoch nepriateľských voči občanom SR, tlak budeme, samozrejme, stupňovať aj na medzinárodnej úrovni.
Nahlásiť chybu v článku