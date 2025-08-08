Šaško vysvetľuje tender: Je možné, že ho úplne zrušia, minister ho dá preveriť. Dovtedy podpisovať nič nebude

Minister Kamil Šaško sa dnes postavil na tlačovej besede pred novinárov, aby vysvetlil tender na záchranky, ktorý v posledných dňoch aktívne riešili opozoční aj koaliční poslanci.
Pred zástupcami médií vyhlásil, že nedopustí žiadny škandál v súvislosti s kontroverzným tendrom na záchranky. Uviedol, že súťaž nepripravoval on, ale Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. „Operačné stredisko pripravilo tender, nie ja,“ povedal Šaško počas tlačovej konferencie.
Pre podozrenia prerušil dovolenku
Šaško priznal, že medializované informácie o súťaži ho znepokojili natoľko, že sa rozhodol prerušiť svoju dovolenku. „Preto som sa vrátil z dovolenky skôr, aby som začal konať,“ povedal s tým, že konať mohol až po ukončení samotného výberového procesu.
Téma tendra na záchranky vyvoláva čoraz väčšie pochybnosti. Kritizujú ho odborníci, opozícia aj niektorí koaliční politici. Minister tvrdí, že chce celú situáciu objasniť a nedopustí, aby vznikol ďalší škandál.
Podnet preverí generálna prokuratúra
Minister zdravotníctva zároveň oznámil, že podá podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Žiadať bude, aby preverila zákonnosť výberového konania na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby.
Zároveň plánuje osloviť aj Okresný súd v Žiline, aby preskúmal, kto sú skutoční koneční užívatelia výhod v tendri. Šaško ocenil iniciatívu opozičného poslanca Františka Majerského z KDH, ktorý v prípade podal trestné oznámenie.
„Ak sa niečo preukáže, neostane kameň na kameni – ani personálne, ani trestnoprávne,“ vyhlásil Šaško. Minister zároveň uistil, že ak sa objavia dôkazy o manipuláciách alebo neférových praktikách, je pripravený prijať razantné opatrenia.
Ďalší postup oznámi v pondelok
Ako uviedol, požiadal svoj právny tím, aby do nedele (10. 8.) preskúmal všetky právne možnosti ďalšieho postupu v súvislosti s tendrom. Rovnako požiadal vedenie operačného strediska, aby do nedele pripravilo návrh konkrétnych riešení, ktoré by pri výberovom konaní vyvrátili akékoľvek pochybnosti.
„O ďalšom postupe budem preto informovať v pondelok,“ dodal Šaško.Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Nedopustí škandály či „kšefty“
Na základe toho bude konať. Zdôraznil však, že v rámci tendra nedopustí škandály či „kšefty“. Šaško o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.
„Nezakrývam si oči pred informáciami, ktoré sú vo verejnom priestore a ak si myslíte, že mňa osobne nevyrušujú, tak jasné, že ma vyrušujú. Nedopustím žiaden škandál a nedovolím nikomu, aby kvôli jednému, hoc aj veľkému, tendru boli vyvolávané pochybnosti a nedôvera ľudí k zdravotníctvu. Preto nedopustím žiadne pochybenia a žiadne kšefty, to je pre mňa červená čiara,“ vyhlásil minister. Zdôraznil, že nikdy nepodpíše licenciu, ktorá by „zaváňala“ nezákonnosťou.
Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov
Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev. Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. V reakcii na vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o tom, že len prezident Peter Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD môže záchrankový tender zastaviť, to uviedla Kancelária prezidenta (KP) SR.
Pellegrini je podľa Migaľa „šedou eminenciou“ slovenského zdravotníctva. Prezidenta vyzval, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
