Nič nevysvetlil, tvrdí opozícia: Ak Šaško v pondelok tender nezruší, v utorok bude v Bratislave veľký protest

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Opozícia stále žiada zrušenie tendra na záchranky a odchod ministra Šaška.

Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú aj odchod Šaška z pozície šéfa rezortu. Uviedli to na piatkových tlačových konferenciách.

Minister je podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) najmenej informovaný občan v SR a tvári sa, že o ničom nevie. Opätovne poukázal na prepojenia údajnej víťaznej firmy na stranu Hlas. Šaško podľa neho žiadne z týchto podozrení nevyvrátil, ale informácie ešte zhoršil.

Opozícia hovorí o divadle

„Minister ukázal, že jeho odvolávanie má stále zmysel,“ povedal Dvořák. Podľa jeho neoficiálnych informácií je člen výberovej komisie Matej Ovčiarka priamym nominantom Šaška. „Keď sa vyhovára, že nemá informácie z tej samotnej komisie, alebo si nie je vedomý niektorých vecí, tak klame, zavádza,“ poznamenal. Šéf PS Michal Šimečka avizuje, že ak tender v pondelok nezruší (11. 8.), tak na utorok (12. 8.) zvolajú v Bratislave veľký protest proti „zlodejine so záchrankami“.

Šaško podľa poslanca KDH Petra Stachuru zahral nechutné, alibistické divadlo. „Snaží sa prehodiť zodpovednosť na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,“ mieni Stachura. Minister však podľa pozná výsledky tendra, vie o súvislostiach. „Pred verejnosťou a médiami však zahral divadlo,“ okomentoval poslanec. Je presvedčený, že všetky doterajšie informácie jasne preukazujú tendenčné konanie v súťaži, a preto by mal Šaško zo svojho postu odstúpiť.

Kritika aj zo strany SaS

Hnutie Slovensko rovnako hovorí o divadle, nerozumie Šaškovým snahám zbaviť sa, či prinajmenšom minimalizovať zodpovednosť za tender. Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš si myslí, že piatkové vyhlásenie ministra, ktorým predĺžil rozhodnutie o tendri do pondelka, je snahou získať čas na zakrytie machinácií.

Poslanec Rastislav Krátky si myslí, že už nejde iba o škandál ministra zdravotníctva, ale škandál celej strany Hlas-SD. „Toto je aj signál pre všetky opozičné strany, aby jasne vylúčili Hlas z povolebnej spolupráce v budúcnosti,“ zdôraznil. Strana SaS považuje vystúpenie ministra Šaška za úplne zlyhanie.

„Namiesto vysvetlení sme počuli len výhovorky, minister nevyvrátil žiadne z podozrení,“ vyhlásil poslanec za SaS Tomáš Szalay. I on naznačil, že predĺženie finálneho rozhodnutia môže znamenať len snahu o získanie času na zakrytie pochybení a konfliktov záujmov. Strana naďalej požaduje okamžité zrušenie tendra a odstúpenie Šaška z funkcie ministra zdravotníctva.

Vo výbere sú stovky staníc aj vrtuľníky

Minister Šaško v piatok informoval, že ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok. Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a aj jeho samotného znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Na základe toho bude konať. Zdôraznil však, že v rámci tendra nedopustí škandály či „kšefty“.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Súťaž mnohí kritizujú. Opozičné strany v piatok podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Diaľnice v nedohľadne, mosty v dezolátnom stave: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že situácia je každým…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac