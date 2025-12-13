Fico sa vyjadril k predčasným voľbám a k „slayáde“ vo Voderadoch. Chce rýchlejšie odhaľovanie zločinov

Predseda vlády Robert Fico vôbec neuvažuje nad predčasnými voľbami. Vníma však určité trendy z prieskumov verejnej mienky a uvedomuje si, kde má vláda slabiny.
„Predovšetkým máme slabiny pri uplatňovaní právneho štátu. To je veľká slabina, na ktorú sa musíme sústrediť. A, samozrejme, ja musím byť dôsledný pri vyvodzovaní zodpovednosti za také veci, ako sa teraz dejú v kuchyni strany Hlas-SD,“ povedal Fico v Sobotných dialógoch STVR.
S predstaviteľmi Hlasu je spájaný aj nákup bývalého outletu vo Voderadoch v okrese Trnava za približne 17 miliónov eur. To podľa premiéra nemôže skončiť tak, že štát dá niekde 17 alebo 18 miliónov a nebude to mať pod kontrolou alebo nebude mať z toho nejaké zisky.
Tlak na Šutaja Eštoka
„Myslím si, že existujú mechanizmy, ako zagarantovať, že štát to bude kontrolovať a bude mať z toho nejaké príjmy, nejaké zisky. Ak to takto nebude, budeme musieť veľmi tvrdo zasiahnuť,“ uviedol premiér Fico v Sobotných dialógoch. Tlak na predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka bude podľa neho väčší, ale jeho dôveru stále má.
Vyjadril sa aj k prípadnej kandidatúre ministra dopravy Jozefa Ráža na post primátora Bratislavy. Aj keď takáto kandidatúra nie je ešte na stole, Fico by mu kandidatúru určite odporúčal. Za jeho výhodu považuje to, že sa nikdy nejako špeciálne politicky neangažoval, je bezprostredný, priamočiary.
Predseda vlády chce zároveň zosilňovať tlak na ministra vnútra. Upozorňuje na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukazuje na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Budem hovoriť ministrovi vnútra, že mám obrovské množstvo sklamaných voličov, ktorým najviac na svete vadí, že ministerstvo vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov, ktoré napáchali ľudia v rokoch 2020 až 2023. Budem mu pomáhať všetkými možnými právnymi prostriedkami, ale súčasne oznamujem, že budem zosilňovať tlak na ministra vnútra. Musia prísť výsledky,“ skonštatoval.
