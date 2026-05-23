Nemožné ju zostreliť: Rusko pripravuje útok na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešnik, tvrdí Zelenskyj

Rusko pripravuje útok proti Ukrajine pomocou hypersonických balistických striel Orešnik, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu s odvolaním sa na spravodajské zistenia Ukrajiny, USA a európskych krajín. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Vyhlásenie prišlo deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil svojej armáde pripraviť možnosti pre odvetu proti Ukrajine za dronový útok na študentský internát v Ruskom okupovanej východoukrajinskej Luhanskej oblasti. Ruské úrady v sobotu oznámili, že počet obetí sa zvýšil na 18. Ukrajinská armáda zodpovednosť za tento útok poprela.
Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.
We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026
„Vidíme známky prípravy na kombinovaný útok na ukrajinské územie vrátane Kyjeva, zahŕňajúce rôzne typy výzbroje. Pri takomto útoku môžu byť použité zmienené zbrane stredného doletu,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.
Rusko už na Ukrajine útočilo raketami Orešnik dvakrát
Ruský prezident túto zbraň vyzdvihol s tým, že je nemožné ju zostreliť vzhľadom na údajnú rýchlosť presahujúcu desaťnásobok rýchlosti zvuku.
Moskva po prvý raz odpálila Orešnik na cieľ, ktorý označila za vojenský závod na Ukrajine, v novembri 2024. Ukrajinské zdroje vtedy uviedli, že strela niesla len cvičnú hlavicu, nie výbušniny, a spôsobila malé škody.
Druhý útok nastal v januári 2026, keď raketa zasiahla Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka vtedy označili tento útok za „eskalačný a neprijateľný“.
