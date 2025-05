Fico odmieta plán na zastavenia dodávok ruského plynu: „Máme s tým zásadný problém, ide o ideologické rozhodnutie“

Na dnešnom vyhlásení informoval premiér Robert Fico o pláne Európskej komisie (EK) na zastavenie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Na tlačovej besede bola aj ministerka Saková.

Fico na úvod povedal, že sa k téme vyjadrujú s časovým odstupom. Už včera sa objavili prvé reakcie, a to najmä z prostredia firiem. Prvé stanovisko išlo z ministerstva hospodárstva. Podľa Ministerstva hospodárstva SR takýto plán nie je v záujme Slovenska ani ostatných členských štátov EÚ.

„Sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale aj celú Európu. S dnes predstaveným návrhom Európskej komisie preto Ministerstvo hospodárstva SR zásadným spôsobom nesúhlasí a v tomto duchu budeme komunikovať aj na pôde Európskej komisie,“ uviedla ešte včera ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Najviac bude dotknuté Slovensko

Podľa Fica bude týmto rozhodnutím najviac dotknuté práve Slovensko. Premiér si prešiel všetky podklady a zaujal jasný postoj. Slovensko podľa neho súhlasí so znižovaním závislosti dovozu plynu z tretích krajín. Nie je však za úplné zastavenie týchto dodávok. Slovensko by nemalo prijať takú legislatívu, ktorá sa stane politickým nástrojom. Premiér opäť spomínal „železnú oponu“, ktorá sa nanovo stavia v Európe.

Európsku komisiu požiadal, aby sa riadila starými zásadami. Má „10-krát merať a raz strihať“. Podľa premiéra je „mapa, ktorú dostali od komisie, absolútne neakceptovateľná“. Európsku úniu to vraj môže poškodiť viac ako Rusko.

Na všetkých relevantných rokovaniach tento politický dokument Slovensko odmietne. Požiadavka je, aby sa brali na zreteľ špecifiká jednotlivých štátov EÚ. Fico hovorí o Versaillskom dokumente, ktorý vraj nehovorí o úplnom zastavení dodávok plynu.

Robert Fico teda odmieta nový plán EK, ak však budú zmeny schvaľované kvalifikovanou väčšinou, Slovensku by to umožnilo plán obísť.

19 % dovezeného plynu do EÚ bolo z Ruska

Podľa rezortu hospodárstva navrhnuté ciele, ktoré hovoria o zastavení všetkých dovozov energonosičov z Ruska do EÚ od roku 2027 a zavádzanie viacerých obmedzení od budúceho roka, budú mať negatívny dosah na ceny energií v Európe. Ministerstvo upozornilo, že to ešte viac zhorší konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Negatívny vplyv to bude mať podľa MH SR aj na ceny energií pre domácnosti.

Ministerstvo pripomenulo, že členské štáty EÚ vlani doviezli 52 miliárd kubických metrov ruského plynu, čo predstavuje približne 19 % celkového dovozu plynu do EÚ. Okrem toho EÚ dovážala aj 13 miliónov ton ropy a viac ako 2800 ton obohateného uránu alebo paliva. Desať členských štátov dovážalo v roku 2024 ruský plyn, tri členské štáty stále dovážali ruskú ropu a sedem členských štátov dovážalo z Ruska obohatený urán alebo služby súvisiace s uránom.

Správu aktualizujeme.