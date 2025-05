Saková bije na poplach: Odmieta ukončenie dovozu energií z Ruska, varuje pred vyššími cenami

Slovensko nesúhlasí s plánom Európskej komisie (EK) na zastavenie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR takýto plán nie je v záujme Slovenska ani ostatných členských štátov EÚ. V utorok o tom informoval tlačový odbor MH SR.

„Sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale aj celú Európu. S dnes predstaveným návrhom Európskej komisie preto Ministerstvo hospodárstva SR zásadným spôsobom nesúhlasí a v tomto duchu budeme komunikovať aj na pôde Európskej komisie,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Návrh môže spôsobiť rast cien energií a oslabiť konkurencieschopnosť

Podľa rezortu hospodárstva navrhnuté ciele, ktoré hovoria o zastavení všetkých dovozov energonosičov z Ruska do EÚ od roku 2027 a zavádzanie viacerých obmedzení od budúceho roka budú mať negatívny dosah na ceny energií v Európe. Ministerstvo upozornilo, že to ešte viac zhorší konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Negatívny dosah to bude mať podľa MH SR aj na ceny energií pre domácnosti.

Rezort skritizoval, že návrh EK neprešiel riadnym posúdením dosahov, neobsahuje analýzu vplyvu na ceny, konkurencieschopnosť či energetickú bezpečnosť. EK tiež vytkol, že nepredstavila reálne riešenia ako s vysokými cenami energií bojovať.

Ministerstvo kritizuje chýbajúce posúdenie dosahov návrhu

Ministerstvo pripomenulo, že členské štáty EÚ vlani doviezli 52 miliárd kubických metrov ruského plynu, čo predstavuje približne 19 % celkového dovozu plynu do EÚ. Okrem toho EÚ dovážala aj 13 miliónov ton ropy a viac ako 2800 ton obohateného uránu alebo paliva. Desať členských štátov dovážalo v roku 2024 ruský plyn, tri členské štáty stále dovážali ruskú ropu a sedem členských štátov dovážalo z Ruska obohatený urán alebo služby súvisiace s uránom.

EK v utorok oznámila, že EÚ zastaví dovoz ruského plynu do konca roka 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávok ruskej jadrovej energie zabezpečí úplnú energetickú nezávislosť EÚ od Ruska. Komisia spresnila, že zároveň zabezpečí stabilné dodávky energie a stabilné ceny v celej Únii.