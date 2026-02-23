Fiala sa vyjadril k rozhodnutiu zastaviť dodávky elektriny na Ukrajinu: Označil to za zločinné konanie

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Podotkol, že obyvatelia Kyjeva majú elektrický prúd len niekoľko hodín počas dňa.

Český expremiér Petr Fiala označil rozhodnutie predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zastaviť núdzové dodávky elektrickej energie na Ukrajinu za zločinné konanie. Takéto kroky podľa jeho slov priamo pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Pellegrini po zastavení dodávok elektriny na Ukrajinu: Dúfa v diplomatické rokovania
2.
Je to definitívne: Fico ruší núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu, hrozí ďalšími opatreniami
3.
EÚ sa rozdelila pri sankciách: Kallasová hovorí o blokovaní aj zo strany Slovenska
Zobraziť všetky články (1632)

„Zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu je niečo nesmierne tragické, čo sa dotýka obyčajných ľudí. Sú to kroky, ktoré priamo pomáhajú Vladimirovi Putinovi a strašným spôsobom oslabujú bezpečnosť Európy,“ povedal Fiala.

Podotkol, že obyvatelia Kyjeva majú elektrický prúd len niekoľko hodín počas dňa a na sídliskách sa chodia ohrievať do stanov. Táto situácia podľa jeho slov nastala, pretože Rusko systematicky likviduje ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čím zasahuje obyčajných ľudí.

„Za tejto situácie blokovať, prestať dodávať elektrinu, je skutočne zločinné konanie. A nesmierne nebezpečné. Nemám pre to vôbec žiadne pochopenie,“ povedal bývalý český premiér.

Dôležité je zjednotiť Európu

Poukázal na to, že Maďarsko hrozí blokovaním finančnej pomoci Ukrajine a zabránilo tiež schváleniu balíka ďalších protiruských sankcií. Okrem Maďarska bolo proti 20. sankčnému balíku aj Slovensko. Fiala vyzval českého premiéra Andreja Babiša, aby sa obrátil na Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána a presvedčil ich, aby tieto kroky nerobili. Podotkol, že jednota Európy je zbraňou proti Putinovi.

Fico v pondelok požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie zo SR na Ukrajinu. Opatrenie podľa jeho slov potrvá dovtedy, kým Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy. Ak sa tak nestane, SR podľa Fica pristúpi k ďalším recipročným opatreniam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini po zastavení dodávok elektriny na Ukrajinu: Dúfa v diplomatické rokovania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac