Pellegrini po zastavení dodávok elektriny na Ukrajinu: Dúfa v diplomatické rokovania

Dúfa, že priestor dostane diplomacia.

Prezident Peter Pellegrini zareagoval na spor ohľadom dodávky energií medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Verí, že v otázke dodávky energií dostanú čo najskôr priestor diplomatické rokovania, aby bolo možné urýchlene pokračovať v dodávkach ropy na Slovensko a elektriny na Ukrajinu. Uviedol to v stanovisku pre TASR odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Ukrajina pomoc nedostane

Premiér Robert Fico po pondelkovom rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD), ktorého rezort je stopercentným akcionárom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Fico to uviedol na sociálnej sieti. Od pondelka podľa Fica platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc nedostane.

„Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta (Volodymyra) Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Dostali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roka. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ spresnil slovenský premiér.

