Festival Rock pod kameňom už potvrdil prvého interpreta. Predajcovia lístkov však stále píšu o presune

Ešte počas uplynulého víkendu totiž nebolo jasné, či sa Rock pod kameňom podarí zorganizovať. Organizátori oznámili, že pre ekonomické dôvody zvažujú presun festivalu na iný termín. Budúcnosť jedného z najznámejších rockových podujatí na východnom Slovensku tak zostávala neistá. Napokon však prišiel nečakaný obrat. Tím festivalu oznámil, že sa podarilo nájsť partnerov a podporovateľov, ktorí pomohli preklenúť kritickú situáciu.
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti.
Pomôcť zachovať festival mala aj vláda
Dnes pridali ďalší príspevok, v ktorom poďakovali nielen partnerom, ktorí sa rozhodli ostať, ale tiež vláde. “Osobitné poďakovanie patrí aj Vláde Slovenskej republiky za podporu festivalu. Veľmi si vážime, že si uvedomuje význam kultúrnych podujatí na východnom Slovensku a pomáha zachovať festival s históriou,” odkázali.
“Najviac nás prekvapuje prístup niektorých kapiel, ktoré mali svoje vystúpenia už úplne alebo čiastočne finančne zaplatené. Napriek tomu sme sa stretli s reakciami, ktorým úprimne nerozumieme. V čase, keď bojujeme o zachovanie festivalu, sme od hudobnej scény očakávali viac snahy hľadať riešenia než vytvárať ďalšie prekážky v momente, keď ich fanúšikovia potrebujú v tomto čase najviac,” uviedli tiež v najnovšom príspevku týkajúcom sa vzniknutej situácie.
Rock pod kameňom chcel tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či však naozaj vystúpia, je zatiaľ otázne.
Čo je však jasné, je, že na festivale napokon nevystúpi jedna z najväčších hviezd tohtoročného programu, český spevák Michal David. Informáciu zverejnil samotný umelec na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska svojho slovenského manažmentu. „Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa MICHAL DAVID a skupina KVATRO nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27.6.2026,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Potvrdili prvého interpreta
Nové informácie tak pribúdajú každú chvíľu a všetci netrpezlivo čakajú, čo sa bude diať, keďže sa má festival oficiálne začať už zajtra. Najprv totiž oznámili, že “Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up a ostatné informácie.” a teraz organizátori potvrdili prvé meno, ktoré by malo oficiálne na festivale vystúpiť, a to už zajtra. “𝗗𝗥𝗢𝗪𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗣𝗢𝗢𝗟 na 𝐑𝐎𝐂𝐊 𝐏𝐎𝐃 𝐊𝐀𝐌𝐄𝐍̌𝐎𝐌 vystúpia, a to už ZAJTRA,” uvádzajú v príspevku.
Napriek potvrdenému termínu aj prvému menu situácia okolo vstupeniek ostáva nejasná. Možnosť na oficiálnom webe nefunguje a na TicketLIVE je stále uvedená zmena termínu.
Píše sa tam: “Festival ROCK POD KAMEŇOM 2026 sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne. Organizátor pristúpil k presunu podujatia z dôvodu výrazného nárastu nákladov spojených s realizáciou festivalu, vrátane technického zabezpečenia, bezpečnostných služieb, zdravotného dozoru, autorských poplatkov, poplatkov SOZA a ďalších nevyhnutných prevádzkových nákladov. Situáciu ovplyvňujú aj vysoké zálohové platby a požiadavky na úhradu honorárov interpretov ešte pred samotným vystúpením. Nový termín festivalu bude oznámený v najbližšom období. Zakúpené vstupenky zostávajú do ďalšieho oznámenia v platnosti. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Tím ROCK POD KAMEŇOM.”
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