Po konci Milujem Slovensko sa diváci obávali aj o Pečie celé Slovensko. Dnes už poznáme budúcnosť tejto šou

Relácia, ktorú celé roky ťahali Martin Nikodým, Adela Vinczeová a Dano Dangl, dostala tento rok po množstve úspešných sérií nečakanú stopku. Na STVR tak definitívne skončila a hoci je v súčasnosti v pláne, že ju prevezme TV JOJ, STVR tak prišla o jeden zo svojich najväčších projektov.
Po konci Milujem Slovensko začali obavy aj o Trochu inak s Adelou, keďže potom, ako televízia neodvysielala epizódu s Viktorom Vinczem a Adela sa vyjadrila, že s týmto krokom nesúhlasila, oznámila divákom aj ďalšiu dôležitú informáciu. Ako sme písali v článku, Adela vysvetlila, že čo sa týka tejto šou, má uzavretú zmluvu, ktorá končí odvysielaním dvoch januárových častí v roku 2026. To je teda dátum, kedy sa bude rozhodovať o budúcnosti tejto šou.
Ako to bude s Pečie celé Slovensko?
Ak by sa Adela od budúceho roka rozhodla nepokračovať so svojou šou, STVR by prišla o ďalšiu zo stálic v jej vysielaní. Ostáva tak už len Pečie celé Slovensko a dnes konečne poznáme odpoveď, či aj táto šou dostane nečakanú stopku. Ako informovala samotná televízia, diváci nemusia mať obavy.
Zatiaľ čo v súčasnosti na obrazovkách beží 5. séria, cukrári a pekári sa môžu už teraz prihlasovať do tej šiestej. Televízia totiž spustila kasting na nových súťažiacich. „Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci milovníci pekárstva a cukrárstva starší ako 15 rokov, ktorí sa tomuto remeslu nevenujú profesionálne,“ upozornili.
