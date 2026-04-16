Nová štúdia spája single život s vyšším výskytom rakoviny. Môže ísť až o 85 % väčšie riziko

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Dajte si pozor najmä na HPV.

Byť single síce znamená viac slobody, no podľa vedcov aj vyššie zdravotné riziká. Odborníci totiž zistili, že ľudia, ktorí nikdy neboli zosobášení, čelia výrazne vyššiemu výskytu rakoviny než tí, ktorí manželstvo zažili. Nejde však o jednoduchú rovnicu „manželstvo = zdravie“, pretože zdravý životný štýl a prevencia stále zostávajú číslom jedna.

Nový vedecký výskum, ktorý bol publikovaný v časopise Cancer Research Communications, naznačuje, že dospelí, ktorí nikdy neboli zosobášení, majú výrazne vyššie riziko vzniku rakoviny ako tí, ktorí sú alebo boli v minulosti zosobášení, informuje ScienceAlert.

Vedci z Univerzity v Miami zistili, že miera výskytu rakoviny bola o 68 % vyššia u slobodných mužov a až o 85 % vyššia u nikdy nevydatých žien.

Tieto zistenia neznamenajú, že manželstvo predchádza rakovine

Manželstvo sa dlhodobo spája so skoršou diagnózou a s lepším prežitím, čo sa často pripisuje emocionálnej, finančnej a praktickej podpore, ktorú poskytuje manželský život. Avšak odborníci zdôraznili, že tieto zistenia neznamenajú, že manželstvo predchádza rakovine.

Ilustračné foto: Freepik
Štatistiky pochádzajú z analýzy viac ako 4 miliónov prípadov rakoviny v 12 štátoch USA, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2015 až 2022 u ľudí vo veku 30 rokov a starších. Išlo o štúdiu „jednorazového momentu“, čo znamená, že vplyv manželstva na mieru výskytu rakoviny nebol sledovaný v priebehu času. Štúdia zároveň nezohľadnila ľudí v dlhodobých partnerstvách, ktorí nie sú zosobášení, čo by sa podľa výskumníkov malo preskúmať v budúcom výskume.

HPV u slobodných ľudí predstavuje najväčšie riziko

Vedci zároveň zistili, že u slobodných mužov sa najviac objavoval výskyt rakoviny konečníka a u nevydatých žien rakovina krčka maternice. Práve tieto dve ochorenia úzko súvisia so sexuálne prenosným ľudským papilomavírusom (HPV).

O HPV sme sa rozprávali aj s gynekologičkou Michalou Adamec, ktorá za najlepšiu prevenciu považuje očkovanie. „Proti HPV sa dá zaočkovať, dokonca to do 15. roku života prepláca zdravotná poisťovňa chlapcom aj dievčatám. Má to zmysel aj neskôr, ale tá významná a najväčšia ochrana je pred prvým pohlavným stykom,“ povedala pre interez Michala Adamec.

Gynekologička zároveň odporúča pravidelne navštevovať preventívne prehliadky a pri pohlavnom styku používať kondóm, ktorý však nechráni na 100 %. „Vírus sa totiž môže prenášať aj kontaktom kože a slizníc, ktoré kondóm nepokrýva. To však neznamená, že kondóm nemá zmysel, má veľký ochranný význam, len nie absolútny,“ dodala.

Ilustračné foto: Freepik

Naopak, súvislosť medzi manželstvom a rizikom rakoviny bola slabšia pri rakovine s dobre zavedenými skríningovými programami, ako je rakovina prsníka, štítnej žľazy a prostaty.

Odborníci zároveň dodali, že rizikovými faktormi vzniku rakoviny sú fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, stres, zanedbávanie svojho zdravia a u žien tiež fakt, či niekedy rodili.

Preto, či už žijete v manželstve, alebo ste slobodní, najdôležitejšie je nezanedbávať svoje zdravie a chodiť na pravidelné preventívne prehliadky.

