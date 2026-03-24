Farmaceutka: Na dlhovekosť neexistuje jedna zázračná tabletka. Dôležitejšie je niečo iné

Dlhovekosť je posledné roky populárnou témou. Na internete môžeme nájsť množstvo informácií o tom, že niektoré konkrétne výživové doplnky majú údajný pozitívny vplyv na dlhý a zdravý život. Napríklad, že by sme mali užívať vitamín D3 a zinok, pretože podporujú imunitu či Omega-3 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú mozgu. Zároveň je súčasťou marketingu farmaceutických firiem. Preto sme sa na túto tému rozprávali s farmaceutkou.
Jedna zázračná tabletka pre všetkých neexistuje
Podľa farmaceutky v súčasnosti síce je na trhu dostupné veľké množstvo multivitamínov, minerálov, doplnkov s rastlinnými výťažkami a ponuka každým dňom rastie, „neexistuje však jedna zázračná tabletka pre všetkých“.
„V skutočnosti vitamíny u zdravého jedinca nedokážu predĺžiť život. Zdravý človek má dostatok vitamínov na fungovanie organizmu, preto hromadné suplementovanie nemá význam,“ povedala pre interez doktorka farmácie Lucia Novotná.
Samozrejme, u ľudí, ktorí majú špecifický nedostatok konkrétneho vitamínu, minerálu alebo napríklad omega-3 mastných kyselín, má však zmysel zamerať sa na ich suplementovanie, ale to už ide o prípad, keď nie je dosiahnutá ich fyziologická hladina.
Farmaceutka tvrdí, že najčastejšie sa môžeme stretnúť s výživovými doplnkami ako vitamín D3, ktorý má vplyv na imunitu, kosti a svaly. Omega-3 mastné kyseliny zas pozitívne ovplyvňujú kardiovaskulárny a nervový systém. Vitamín B12 je často dopĺňaný formou výživových doplnkov u starších ľudí alebo vegetariánov.
Známe sú však aj „anti-age“ (proti starnutiu) látky s antioxidačným účinkom, ako napríklad vitamín E, koenzým Q10 alebo vitamín C, na ktorý sme sa s odborníčkou pozreli bližšie v našom článku. „Ale zatiaľ sa však nepreukázalo, aby suplementovanie týchto látok malo u zdravých ľudí vplyv na dĺžku života,“ dodala.
Dlhovekosť si nevieme zabezpečiť žiadnou zázračnou tabletkou
Podľa odborníčky má na dlhovekosť najväčší vplyv náš životný štýl. Preto je dôležité udržiavať zdravú a pestrú stravu, v ktorej dokážeme prijať makronutrienty vo vhodnom pomere, ale takisto dostatočné množstvo mikronutrientov. Obmedziť ultraspracované potraviny, vyhýbať sa fajčeniu a alkoholu, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a liečiť chronické ochorenia. Dôležitý je však aj pohyb a sociálne väzby, psychická pohoda a dostatok spánku. „Tieto faktory majú oveľa vyšší vplyv na dlhovekosť ako výživové doplnky.“
„Vitamíny a iné výživové doplnky môžu mať svoje miesto v rámci starostlivosti o naše zdravie, ale mali by byť používané racionálne a cielene na potreby daného jedinca, nie ako komerčný produkt a univerzálne riešenie pre každého. Dlhovekosť si nevieme zabezpečiť žiadnou zázračnou tabletkou, ale je determinovaná každodenným životom,“ zdôraznila na záver farmaceutka Novotná.
