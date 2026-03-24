Farmaceutka: Na dlhovekosť neexistuje jedna zázračná tabletka. Dôležitejšie je niečo iné

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
"Hromadné suplementovanie nemá význam," tvrdí doktorka farmácie Lucia Novotná.

Dlhovekosť je posledné roky populárnou témou. Na internete môžeme nájsť množstvo informácií o tom, že niektoré konkrétne výživové doplnky majú údajný pozitívny vplyv na dlhý a zdravý život. Napríklad, že by sme mali užívať vitamín D3 a zinok, pretože podporujú imunitu či Omega-3 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú mozgu. Zároveň je súčasťou marketingu farmaceutických firiem. Preto sme sa na túto tému rozprávali s farmaceutkou.

S doktorkou farmácie Luciou Novotnou, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou pharmumcist.sk, sme sa nedávno rozprávali o „superchrípke“, vysvetlila nám, či sa líši od bežnej chrípky, či je infekčnejšia, agresívnejšia a ako sa lieči, ale tiež, ako môžeme posilniť imunitu počas chrípkovej sezóny. Tentoraz sme jej položili otázku: Existujú nejaké výživové doplnky, ktoré pomáhajú dlhovekosti, čiže pomáhajú zvýšiť šancu na dlhý a zdravý život, prípadne minimalizovať riziko vzniku vážnych ochorení?

Jedna zázračná tabletka pre všetkých neexistuje

Podľa farmaceutky v súčasnosti síce je na trhu dostupné veľké množstvo multivitamínov, minerálov, doplnkov s rastlinnými výťažkami a ponuka každým dňom rastie, „neexistuje však jedna zázračná tabletka pre všetkých“.

Viac z témy Zdravie:
1.
Vedci odhalili bod zlomu, keď telo začne starnúť rýchlejšie. Najvýraznejšie zmeny sa dejú v troch orgánoch
2.
Lekár odhalil 3 varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať. S niektorým z nich ste sa už možno stretli
3.
Rakovina tu takmer neexistuje: Ostrov ukrýva tajomstvo zdravia a dlhovekosti
Zobraziť všetky články (41)

„V skutočnosti vitamíny u zdravého jedinca nedokážu predĺžiť život. Zdravý človek má dostatok vitamínov na fungovanie organizmu, preto hromadné suplementovanie nemá význam,“ povedala pre interez doktorka farmácie Lucia Novotná.

Samozrejme, u ľudí, ktorí majú špecifický nedostatok konkrétneho vitamínu, minerálu alebo napríklad omega-3 mastných kyselín, má však zmysel zamerať sa na ich suplementovanie, ale to už ide o prípad, keď nie je dosiahnutá ich fyziologická hladina.

Farmaceutka tvrdí, že najčastejšie sa môžeme stretnúť s výživovými doplnkami ako vitamín D3, ktorý má vplyv na imunitu, kosti a svaly. Omega-3 mastné kyseliny zas pozitívne ovplyvňujú kardiovaskulárny a nervový systém. Vitamín B12 je často dopĺňaný formou výživových doplnkov u starších ľudí alebo vegetariánov.

Známe sú však aj „anti-age“ (proti starnutiu) látky s antioxidačným účinkom, ako napríklad vitamín E, koenzým Q10 alebo vitamín C, na ktorý sme sa s odborníčkou pozreli bližšie v našom článku. „Ale zatiaľ sa však nepreukázalo, aby suplementovanie týchto látok malo u zdravých ľudí vplyv na dĺžku života,“ dodala.

Ilustračné foto: Freepik

Dlhovekosť si nevieme zabezpečiť žiadnou zázračnou tabletkou

Podľa odborníčky má na dlhovekosť najväčší vplyv náš životný štýl. Preto je dôležité udržiavať zdravú a pestrú stravu, v ktorej dokážeme prijať makronutrienty vo vhodnom pomere, ale takisto dostatočné množstvo mikronutrientov. Obmedziť ultraspracované potraviny, vyhýbať sa fajčeniu a alkoholu, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a liečiť chronické ochorenia. Dôležitý je však aj pohyb a sociálne väzby, psychická pohoda a dostatok spánku. „Tieto faktory majú oveľa vyšší vplyv na dlhovekosť ako výživové doplnky.“

„Vitamíny a iné výživové doplnky môžu mať svoje miesto v rámci starostlivosti o naše zdravie, ale mali by byť používané racionálne a cielene na potreby daného jedinca, nie ako komerčný produkt a univerzálne riešenie pre každého. Dlhovekosť si nevieme zabezpečiť žiadnou zázračnou tabletkou, ale je determinovaná každodenným životom,“ zdôraznila na záver farmaceutka Novotná.

Odporúčané články
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa

