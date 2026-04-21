Rakovina hrubého čreva sa medzi mladými šíri, vedci našli prekvapivý spoločný faktor. Odhalila nová štúdia

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Zdravie
Americkí vedci sa snažia prísť na koreň toho, prečo diagnostikovaných prípadov tohto ochorenia medzi mladými pribúda.

Jedno z najväčších bohatstiev, aké v živote môžeme mať, je naše zdravie. Preto by sme nemali podceňovať preventívne prehliadky a mali by sme si dôkladne všímať varovné signály. Kolorektálny karcinóm, teda rakovina hrubého čreva a konečníka, sa netýka iba starších ľudí, ale za posledných 30 rokov vzrástla úmrtnosť na toto ochorenie aj u mladých dospelých, ukázala nová štúdia. Pozrela sa na to, čo mohli mať spoločné. 

Americkí vedci zo spoločnosti American Cancer Society uskutočnili prvú národnú štúdiu svojho druhu, ktorá bola publikovaná v časopise JAMA Oncology. Ako približuje portál ScienceAlert, vychádzali z údajov viac než 100-tisíc mladých dospelých vo veku 25 až 49 rokov, ktorí zomreli na tento druh rakoviny v časovom horizonte od 1. januára 1994 až do 31. decembra 2023. A prišli so skutočne zaujímavými výsledkami.

Smutnou štatistikou je, že za tieto tri desaťročia úmrtnosť na kolorektálny karcinóm v tejto skupine vzrástla. A ukázalo sa aj, že v tomto bode môže zohrávať významnú úlohu výška dosiahnutého vzdelania. No inak, než by sa na prvú mohlo zdať.

Ako môže súvisieť vzdelanie s rakovinou?

Úmrtnosť u ľudí, ktorí mali dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v etape 30 rokov, stúpla zo 4 na 5,2 úmrtí na 100 000 ľudí v tejto vekovej skupine, zatiaľ čo v kategórii ľudí, ktorí dosiahli aspoň vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, tento nárast spozorovaný nebol.

Štúdia však pozoruje len vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a úmrtiami na rakovinu hrubého čreva a neznamená, že dosiahnuté vzdelanie priamo ovplyvňuje riziko úmrtia na tento druh rakoviny. Skutočné dôvody tak odhalené nie sú.

Zohrávať rolu v tom ale môže, že prvá skupina ľudí môže zarábať menej peňazí, a teda konzumuje menej kvalitné potraviny a má ťažšie podmienky dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Za tú sa v USA platia poriadne pálky a nie každý zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom zdravotné poistenie alebo pracovné voľno, aby si mohli dovoliť dať na prvé miesto svoje zdravie, vysvetľuje New York Post.

Ilustračná foto: Unsplash

Publikovaný článok je prvý svojho druhu, ktorý poukazuje na tieto možné súvislosti. Výskumníci však nebrali do úvahy skutočný životný štandard, akým títo ľudia žili, ale vychádzali čisto z úrovne ich dosiahnutého vzdelania, pretože k týmto údajom bolo jednoduchšie sa dopátrať. Vedci sa však aj naďalej snažia aktívne hľadať presnú príčinu, prečo kolorektálny karcinóm u mladších dospelých prudko stúpa.

Na potraviny sa treba pozerať komplexne

My sme sa o dnešných trendoch vo výžive rozprávali s gasroenterológom doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD. MPH, s ktorým sme sa pozreli na to, čo hovorí medicína o biopotravinách, bezlepkovej diéte, vegetariánstve a vegánstve, detoxe, ajurvéde a ďalších aktuálnych trendoch v oblasti výživy.

„Organické potraviny sú často prezentované ako zdravšia alternatíva ku konvenčne pestovaným potravinám, no otázka, či sú skutočne lepšie pre zdravie, je komplexná,“ priblížil nám.

„Obsahujú menej pesticídov a chemikálií, zároveň majú výrazne nižšie množstvo syntetických pesticídov, herbicídov a umelých hnojív, čo môže znížiť riziko toxickej záťaže pre organizmus. Tiež majú vyšší obsah niektorých živín. Viaceré vedecké štúdie naznačujú, že bioovocie a zelenina môžu obsahovať vyššie hladiny antioxidantov, polyfenolov a vitamínov, hoci rozdiely nie sú veľké. Neobsahujú umelé prísady a GMO (geneticky modifikované organizmy). Ako to však v realite býva zvykom, majú aj svoje nevýhody a sprevádza ich veľa mýtov,“ toto a ešte viac prezradil v rozhovore.

Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič" nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

