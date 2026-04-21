Rakovina hrubého čreva sa medzi mladými šíri, vedci našli prekvapivý spoločný faktor. Odhalila nová štúdia

Jedno z najväčších bohatstiev, aké v živote môžeme mať, je naše zdravie. Preto by sme nemali podceňovať preventívne prehliadky a mali by sme si dôkladne všímať varovné signály. Kolorektálny karcinóm, teda rakovina hrubého čreva a konečníka, sa netýka iba starších ľudí, ale za posledných 30 rokov vzrástla úmrtnosť na toto ochorenie aj u mladých dospelých, ukázala nová štúdia. Pozrela sa na to, čo mohli mať spoločné.
Americkí vedci zo spoločnosti American Cancer Society uskutočnili prvú národnú štúdiu svojho druhu, ktorá bola publikovaná v časopise JAMA Oncology. Ako približuje portál ScienceAlert, vychádzali z údajov viac než 100-tisíc mladých dospelých vo veku 25 až 49 rokov, ktorí zomreli na tento druh rakoviny v časovom horizonte od 1. januára 1994 až do 31. decembra 2023. A prišli so skutočne zaujímavými výsledkami.
Smutnou štatistikou je, že za tieto tri desaťročia úmrtnosť na kolorektálny karcinóm v tejto skupine vzrástla. A ukázalo sa aj, že v tomto bode môže zohrávať významnú úlohu výška dosiahnutého vzdelania. No inak, než by sa na prvú mohlo zdať.
Ako môže súvisieť vzdelanie s rakovinou?
Úmrtnosť u ľudí, ktorí mali dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v etape 30 rokov, stúpla zo 4 na 5,2 úmrtí na 100 000 ľudí v tejto vekovej skupine, zatiaľ čo v kategórii ľudí, ktorí dosiahli aspoň vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, tento nárast spozorovaný nebol.
Štúdia však pozoruje len vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a úmrtiami na rakovinu hrubého čreva a neznamená, že dosiahnuté vzdelanie priamo ovplyvňuje riziko úmrtia na tento druh rakoviny. Skutočné dôvody tak odhalené nie sú.
Zohrávať rolu v tom ale môže, že prvá skupina ľudí môže zarábať menej peňazí, a teda konzumuje menej kvalitné potraviny a má ťažšie podmienky dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Za tú sa v USA platia poriadne pálky a nie každý zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom zdravotné poistenie alebo pracovné voľno, aby si mohli dovoliť dať na prvé miesto svoje zdravie, vysvetľuje New York Post.
Publikovaný článok je prvý svojho druhu, ktorý poukazuje na tieto možné súvislosti. Výskumníci však nebrali do úvahy skutočný životný štandard, akým títo ľudia žili, ale vychádzali čisto z úrovne ich dosiahnutého vzdelania, pretože k týmto údajom bolo jednoduchšie sa dopátrať. Vedci sa však aj naďalej snažia aktívne hľadať presnú príčinu, prečo kolorektálny karcinóm u mladších dospelých prudko stúpa.
