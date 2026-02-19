Fanúšikovia Dunaja v pozore: Zábery zo zákulisia ukázali detail, o ktorom mnohí diváci nevedia

Hoci diváci sledujú už 13. sériu a tak toho vedia o postavách naozaj veľa, zdá sa, že im to stále nestačí. Všímajú si totiž každú informáciu, ktorú im tvorcovia, ale aj iné osoby poskytnú a snažia sa predvídať, čo sa v seriáli stane ďalej. Niektoré dejové linky sú totiž tak zamotané, že odpovede len ťažko uhádnu sami.
Určite ste postrehli, že sa Kvetka Horváthová na malý okamih stala súčasťou Dunaja, k vašim službám. Nestala sa však súčasťou deja, ale rozhodla sa pozrieť skôr za kamery. Pôvodne sa pritom zdalo, že pôjde len o klasickú reportáž zo zákulisia, no nakoniec Kvetka odhalila o čosi viac, keďže nepočítala s tým, že diváci Dunaja, k vašim službám pozerajú skutočne pozorne a nič im neunikne.
Zamerali sa na známu stenu
Najprv obľúbená moderátorka zverejnila len fotografie, v ktorých ukázala svoju premenu na dobovú dámu a objavila sa aj po boku neslávneho Waltera Klausa, ktorého stvárňuje Ján Koleník. Priznala pritom, že je veľká fanúšička seriálu a tak sa jej splnil sen, keď mohla takto nahliadnuť za oponu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Diváci si však myslia, že odhalila oveľa viac ako len to, ako to vyzerá v zákulisí a zamerali sa najmä na jeden detail, ktorý teraz skúmajú dokola, aby odhalili viac zo samotného deja a toho, kam bude nasledovať. V reportáži Telerána sa totiž objavili aj zábery, kde je vidieť stena s fotografiami, ktorú diváci už veľmi dobre poznajú. Navyše sa zdá, že je detailnejšia ako predtým, keďže okrem toho, že sú niektoré fotografie preškrtnuté, majú na sebe aj nálepky či fotky, pridávajúce kontext.
V minulosti sa o takéto prezradenie informácií postaral aj herec Erik Žibek. Ten pridal fotografiu, kde v pozadí bolo vidieť práve túto stenu a tým pádom aj jednotlivé postavy zo seriálu, pričom tie, ktoré zomreli, alebo sa s nimi už nepočíta, boli preškrtnuté červenou farbou. Jednou z takýchto fotografií bola napríklad Kasperova, takže nie div, že Lena dostala nového nápadníka.
Nahlásiť chybu v článku