Herecká rola, ktorá ho zničila: Juraj Loj priznal boj s psychikou aj alkoholom

Patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej hereckej scény, no jeho život nebol vždy naplnený len úspechmi a potleskom.
Herec Juraj Loj dnes otvorene hovorí o náročnom období, ktoré sprevádzali psychické problémy aj boj s alkoholom a ktoré výrazne zasiahlo do jeho osobného aj pracovného života.
Opieral sa pritom aj o najbližších – partnerku, herečku Zuzanu Kanócz, s ktorou vychovávajú tri deti. V podcaste Mimóza prezradil viac o rokoch, ktoré prežíval najmä v súkromí a ktoré ho napokon prinútili zastaviť sa a začať na sebe pracovať.
Otvorenosť voči terapii
Po rokoch sa rozhodol otvorene povedať, že bojoval s psychickými problémami, a dnes hovorí o tom, aké dôležité je nebáť sa požiadať o pomoc.
„Myslím si, že je fajn, keď je človek otvorený chodiť na terapie, pretože pohľad nezávislého človeka, ktorý ťa nepozná, ti môže otvoriť oči. Jedno obdobie som mal štyroch terapeutov naraz. Je to super, keď niekto má tú odvahu, pretože nie je jednoduché byť konfrontovaný sám sebou. Najťažšie je žiť sám so sebou,” povedal herec s tým, že terapia preňho znamenala postupné pochopenie vlastných emócií a reakcií.
