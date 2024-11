Unikli informácie zo zákulisia Dunaja, k vašim službám. Naznačujú návrat nečakanej postavy, diváci neuveria vlastným očiam

Diváci Dunaja, k vašim službám ostanú poriadne prekvapení. Zo zákulisia totiž unikla informácia, ktorú rozhodne nik nečakal. Naznačuje totiž návrat postavy, ktorá už v minulosti dejom zamiešala a tentoraz sa to môže stať znova.

Článok pokračuje pod videom ↓

Situácia v Dunaji, k vašim službám sa vyostruje. Diváci majú obavy o viacero postáv a nebolo by to prvýkrát, kedy by prišli o obľúbenú postavu. Rozlúčiť sa už museli napríklad s Malvínou, Kasperom, Michalom, či Petrom Kučerom. Niektorí pritom opustili seriál navždy a osud iných ostal otázny.

Uniknuté zábery

O prezradenie informácií sa postaral herec Erik Žibek, ako si všimli šikovní diváci. Na svoj príbeh totiž pridal záber, na ktorom je v pozadí vidieť jednotlivé postavy zo seriálu, pričom tie, ktoré zomreli, alebo sa s nimi už nepočíta, sú preškrtnuté červenou farbou. Hoci ich nie je vidieť veľa, dve postavy obzvlášť upútajú pozornosť.

Na stene je totiž vidieť preškrtnutú fotografiu Kaspera. Ak si teda diváci mysleli, že sa po vojne s Lenou opäť stretnú, pravdepodobne ostanú sklamaní. Je tu však ešte jedna milostná zápletka, ktorá zrejme neskončila, hoci to tak vyzeralo. Medzi divákmi sa totiž stále objavujú pochybnosti o tom, či je Helgina dcéra Walterova alebo Ludwigova, čím sa stále udržiava nažive jeho postava.

Keď sa zameriate na stenu za Erikom, môžete si všimnúť, že vedľa preškrtnutej Kasperovej fotografie sa nachádza tá Ludwigova, pričom tá preškrtnutá nie je. Naznačuje to teda, že sa táto postava ešte môže do seriálu vrátiť.