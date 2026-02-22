Tajná služba USA zastrelila muža: Bol ozbrojený, pohyboval sa pri sídle Donalda Trumpa

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Hovorca USSS Anthony Guglielmi na tlačovej konferencii ozrejmil, že zastrelený muž pochádzal zo Severnej Karolíny.

Agenti americkej tajnej služby zastrelili v noci na nedeľu muža, ktorý nezákonne vstúpil do bezpečnostného perimetra areálu Mar-a-Lago na Floride, súkromného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten bol v tom čase v Bielom dome vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a stanice Sky News.

Totožnosť zastreleného muža zverejnia až po informovaní jeho príbuzných. Podľa vyhlásenia Tajnej služby USA (USSS) išlo o muža vo veku asi 20 rokov, ktorého spozorovali pri severnej bráne areálu Mar-a-Lago s brokovnicou a kanistrom s palivom. Úrady už začali preverovať jeho minulosť a možný motív konania.

Biely dom zatiaľ nereagoval na žiadosť o vyjadrenie. V čase incidentu bola s Trumpom vo Washingtone aj jeho manželka Melania.

Vyzvali ho, aby odhodil zbraň

Podľa šerifa okresu Palm Beach Rica Bradshawa k incidentu došlo približne o 1.30 h miestneho času (7.30 SEČ). Ozbrojeného muža bezpečnostné zložky vyzvali, aby odhodil zbraň.

Muž následne „položil kanister s benzínom a zdvihol brokovnicu do streleckej pozície. V tom okamihu zástupca šerifa a dvaja agenti tajnej služby vystrelili zo svojich zbraní a hrozbu neutralizovali“, uviedol Bradshaw na tlačovej konferencii. Pri zásahu neboli zranení žiadni príslušníci bezpečnostných zložiek.

Zatiaľ nie je jasné, koľko výstrelov padlo. Podľa Bradshawa je to súčasťou prebiehajúceho vyšetrovania. Potvrdil však, že príslušníci úradu šerifa okresu Palm Beach majú na sebe vždy kamery.

FBI žiada verejnosť o pomoc

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vyzval verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní incidentu. „Ak bývate v oblasti, kde došlo k streľbe, skontrolujte, prosím, záznamy z vašich vonkajších kamier… Ak uvidíte niečo podozrivé alebo nezvyčajné, kontaktujte nás,“ apeloval zvláštny agent FBI Brett Skiles. Doplnil, že tím zabezpečujúci dôkazy pracuje priamo na mieste a zostane tam, dokým to bude potrebné.

Hovorca USSS Anthony Guglielmi na tlačovej konferencii ozrejmil, že zastrelený muž pochádzal zo štátu Severná Karolína a jeho rodina pred niekoľkými dňami nahlásila, že je nezvestný. Muž údajne odcestoval zo Severnej Karolíny na juh a počas cesty si zaobstaral brokovnicu. Obal od zbrane našli v jeho vozidle.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump si svoje rozhodnutie po pár hodinách rozmyslel. Clá nezvyšuje o 10, ale o 15…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac