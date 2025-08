Fajčila a jedla polotovary. Úprimné priznanie Zuzany Vačkovej o zlozvykoch, ktoré mohli predchádzať zhubnému nádoru

Udrie nenápadne, keď to človek najmenej čaká. Reč je o diagnóze, ktorú nikto z úst lekára nechce počuť. Rutinná lekárska prehliadka známej herečke zmenila život. Uvedomila si, aké je zdravie krehké a podľa toho, čo zverejnila na svojej sociálnej sieti, sa zdá, že si o to viac užíva každý jeden deň. Ocitla sa totiž na onkológii a musela ísť pod nôž. Hoci je dnes zdravá, uvedomuje si, aký je životný štýl dôležitý.

Po tejto skúsenosti už zrejme nič neberie ako samozrejmosť. „Na preventívnej kolonoskopii mi odobrali polyp, ktorý sa ukázal ako zhubný nádorček, tak mi vybrali kus postihnutého čreva. Už som doma a zajtra opäť pokračujeme v natáčaní,“ prehovorila otvorene Zuzana Vačková pre Nový čas. Dnes je síce z najhoršieho vonku, ako uviedol Život, no keď sa obzrie späť, nie je príliš nadšená z toho, akým zlozvykom holdovala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

„Čakajú ma častejšie prehliadky a krásny spokojný život. Viem, že bude iný, ako bol doteraz. Nie fyzicky. Ale okamih, kde nám smrteľná diagnóza zaklope na život, ním vie pekne zatriasť,“ uviedla herečka, ktorá zároveň vyzdvihla, že aj onkologické ochorenie, hoci znie akokoľvek hrozivo, môže skončiť šťastne.

Milovala fastfoody

Zuzane Vačkovej, ktorú mnohí poznajú ako bláznivú Alicu z Paneláku, odrazu zamrzol úsmev na perách. Nemala žiadne príznaky, ktoré by naznačovali problém v jej tele. O rastúcom nádore nemala ani tušenie. A človek sa až začuduje, ako je to možné, že herečku postihla takáto diagnóza, keď sa stravuje zdravo a pravidelne cvičí. Na sociálnej sieti ukazuje svojim fanúšikom, aké zdravé jedlá si dáva na tanier a sem-tam si zacvičí aj jogu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Zdá sa, že si potrpí na kvalitnú stravu, no nebolo tomu tak vždy. Telo si pamätá viac, než by mnohí predpokladali. Kedysi vraj herečkin životný štýl nebol práve najpríkladnejší.

„Vtedy bolo pre mňa úplne bežné používať nejaké polotovary, chodiť do fastfoodu, zabávať sa. Istý čas som aj fajčila. Keď som bola mladá, robila som rôzne hlúposti. Kupovala som také tie mrazené rybie prsty. A to sme doma len tak hodili do fritézy. To bol u nás normálne obed,“ priznala herečka, čo robila v dobe, keď mala 20 alebo 30 rokov. „Choďte na preventívku!“ venovala ostatným úprimný odkaz.