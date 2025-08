Princ Harry je ochotný pre zmierenie urobiť všetko. Potvrdil tým, že sa stále vníma ako člen kráľovskej rodiny

Kráľovské rokovania ohľadom zmierenia sú na spadnutie. O rozkole, ktorý sa snaží Harry napraviť, pritom vedia už aj najmladší členovia rodiny a princ George, princezná Charlotte a princ Louis by tak konečne mohli dostať šancu spoznať sa s bratrancom a sesternicou, ako aj obnoviť vzťah so strýkom, ktorého roky nevideli.

Harry údajne podniká dôležitý krok smerom k možnému zmiereniu s kráľovskou rodinou. Kráľovská expertka Jennie Bond pre denník Mirror poskytla svoj názor na to, ako by takéto zmierenie mohlo vyzerať. Podľa odborníčky gesto princa Harryho naznačuje, že je stále súčasťou kráľovskej rodiny – a to aj napriek tomu, že on a Meghan Markle sa vzdali svojich oficiálnych rolí.

Nechce ich zatieniť

Podľa správ ponúkol vojvoda zo Sussexu kráľovskej rodine možnosť nahliadnuť do svojho pracovného kalendára, aby sa predišlo prípadným konfliktom pri významných verejných vystúpeniach, napríklad s jeho otcom, kráľom Karolom, ale tiež s bratom Williamom. Zdroj pre Mail on Sunday uviedol, že Harry tak urobil najmä preto, aby sa nezopakovala situácia podobná tej, keď jeho cesta do Angoly – na počesť zosnulej matky – zatienila oslavu 78. narodenín kráľovnej Kamily.

Tento výrazný krok prichádza po správach o možných mierových rozhovoroch medzi táborom Sussexovcov a kráľovskými poradcami, hoci niektorí komentátori veria, že dvaja dôležití členovia kráľovskej rodiny mu roky prehreškov len tak neodpustia. Svoj názor na mierové rokovania a Harryho nápad poskytla aj bývalá kráľovská korešpondentka BBC Jennie Bond. Tá pre Mirror uviedla, že Harry týmto krokom dáva najavo, že to so zmierením myslí naozaj vážne.

„Ak je pravda, že Harry súhlasil so zverejnením svojho kalendára, potom je to jasný ústupok – uznáva tým, že je stále súčasťou kráľovskej rodiny, a že – aj keď len v obmedzenej miere – fungujú najlepšie ako tím,“ povedala Jennie.

Kým mnohí veria, že nahliadnutie do kalendárov môže byť spôsobom, ako naplánovať možné zmierenie, Jennie vysvetľuje, že ide skôr o vytvorenie priestoru, aby dostali dôležité aktivity oboch strán zaslúženú pozornosť.

Zmierenie nebude také jednoduché