Kontroverznú prevádzku v centre mesta vypratala polícia. Automat, ktorý pobúril ľudí, zobrala na expertízu

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Polícia SR - Banskobystrický kraj

Zuzana Veslíková
Hlasy verejnosti boli vyslyšané.

Koncom minulého roka sme vás informovali o automate, ktorý sa objavil v centre Banskej Bystrice a medzi domácimi vyvolal pohoršenie. Značka High Pony sa vyskytla vo viacerých mestách na Slovensku a nápisy na prevádzke ako „ganja“„galaxy gas“ alebo „kratom“ môžu niekoho zaskočiť. Podľa niektorých Banskobystričanov mohol byť jej farebný vizuál lákadlom pre deti. Mesto sa rozhodlo situáciu riešiť a dnes zasahovala kriminálna polícia. 

„Priamo na pešej zóne v centre mesta sa objavila prevádzka, kde bolo možné dostať sa opäť k rôznym látkam a produktom spájaným s drogami. V tejto veci som preto úzko komunikoval s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ubezpečil ma, že policajti od začiatku v celej veci konajú a podnikajú potrebné kroky,“ vysvetlil na sociálnej sieti situáciu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Prezradil, že polícia podnikla na mieste zásah a zverejnil fotografiu, na ktorej je vidieť, že automat je mimo prevádzky.

Banskobystričania sa tejto správe potešili

„Dnes ráno kriminálna polícia v prevádzke na Dolnej ulici zasiahla. Chcem sa poďakovať policajtom za záujem riešiť túto problematiku. Dnešná akcia je jasným dôkazom, že pochybné obchodné praktiky ohrozujúce naše deti v meste tolerovať nebudeme,“ dodal Nosko.

Vo facebookovej skupine Banská Bystrica – kam mieriš? sa objavila aj ďalšia fotografia, na ktorej hasiči pomáhajú nakladať automat do dodávky. Pod príspevkom sa o chvíľu zhromaždili desiatky komentárov od ľudí, ktorí tento zásah prijali kladne.

Foto: Facebook (Banská Bystrica – kam mieriš?/John Bravo)

Látky putujú na expertízu

Polícia v ranných hodinách, počas prehliadky iných priestorov, zaistila predajný automat pre podozrenie, že obsahuje produkty so psychoaktívnymi látkami, priblížila hovorkyňa KR PZ Petra Kováčiková.

„Tie budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. Banskobystrický vyšetrovateľ začal v uvedenom prípade trestné stíhanie pre trestný čin šírenia toxikománia,“ dodala.

Aké produkty sa v automate nachádzali a prečo sa k nemu bez problémov mohli dostať aj deti, sme zhrnuli v našej reportáži ešte v novembri.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac