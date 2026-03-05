Kontroverznú prevádzku v centre mesta vypratala polícia. Automat, ktorý pobúril ľudí, zobrala na expertízu

Koncom minulého roka sme vás informovali o automate, ktorý sa objavil v centre Banskej Bystrice a medzi domácimi vyvolal pohoršenie. Značka High Pony sa vyskytla vo viacerých mestách na Slovensku a nápisy na prevádzke ako „ganja“, „galaxy gas“ alebo „kratom“ môžu niekoho zaskočiť. Podľa niektorých Banskobystričanov mohol byť jej farebný vizuál lákadlom pre deti. Mesto sa rozhodlo situáciu riešiť a dnes zasahovala kriminálna polícia.
„Priamo na pešej zóne v centre mesta sa objavila prevádzka, kde bolo možné dostať sa opäť k rôznym látkam a produktom spájaným s drogami. V tejto veci som preto úzko komunikoval s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ubezpečil ma, že policajti od začiatku v celej veci konajú a podnikajú potrebné kroky,“ vysvetlil na sociálnej sieti situáciu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Prezradil, že polícia podnikla na mieste zásah a zverejnil fotografiu, na ktorej je vidieť, že automat je mimo prevádzky.
‚
Banskobystričania sa tejto správe potešili
„Dnes ráno kriminálna polícia v prevádzke na Dolnej ulici zasiahla. Chcem sa poďakovať policajtom za záujem riešiť túto problematiku. Dnešná akcia je jasným dôkazom, že pochybné obchodné praktiky ohrozujúce naše deti v meste tolerovať nebudeme,“ dodal Nosko.
Vo facebookovej skupine Banská Bystrica – kam mieriš? sa objavila aj ďalšia fotografia, na ktorej hasiči pomáhajú nakladať automat do dodávky. Pod príspevkom sa o chvíľu zhromaždili desiatky komentárov od ľudí, ktorí tento zásah prijali kladne.
Látky putujú na expertízu
Polícia v ranných hodinách, počas prehliadky iných priestorov, zaistila predajný automat pre podozrenie, že obsahuje produkty so psychoaktívnymi látkami, priblížila hovorkyňa KR PZ Petra Kováčiková.
„Tie budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. Banskobystrický vyšetrovateľ začal v uvedenom prípade trestné stíhanie pre trestný čin šírenia toxikománia,“ dodala.
Aké produkty sa v automate nachádzali a prečo sa k nemu bez problémov mohli dostať aj deti, sme zhrnuli v našej reportáži ešte v novembri.
Nahlásiť chybu v článku