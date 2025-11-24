Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti

Vo viacerých slovenských mestách, vrátane Bratislavy, Žiliny a Ružomberka, môžete natrafiť na ružové automaty, ktoré lákajú produktmi, ktoré na prvú pôsobia poburujúco, no našli medzeru v zákone. V uplynulých dňoch sa nový objavil priamo v centre Banskej Bystrice a medzi domácimi vyvolal vlnu kontroverzie. Vyjadrili svoje obavy z toho, že sa tieto výrobky jednoducho dostanú do rúk detí. Vybrali sme sa zistiť, či je to skutočne tak, alebo má automat zavedené opatrenie, ktoré zákazníkov kontroluje.
Na prvý pohľad môže pôsobiť priestor, v ktorom je automat s názvom HighPony umiestnený, nevinne. Láka ružovou farbou a pestrým jednorožcom. Nápisy na ňom ako „ganja“, „galaxy gas“ alebo „kratom“ však niekoho môžu zaskočiť. Podľa niektorých Banskobystričanov môže byť jeho vizuál lákadlom pre deti, a to aj napriek tomu, že pri vchode svietia upozornenia, že vstup je vhodný až od 18 rokov. V skutočnosti totiž to, či je človek naozaj dospelý, pri vstupe nikto neoverí.
„Ten dizajn je úplne, že deti moje malé, poďte k nám. Tu vám bude dobre,“ podotkol jeden z nespokojných občanov vo facebookovej skupine Banská Bystrica – kam mieriš? pod príspevkom, ktorého témou sa stal tento automat. „Podľa toho obrázku s poníkom som si myslela, že tam kúpim niečo pre dieťa,“ stojí v ďalšej šokovanej reakcii.
Rozprúdila sa búrlivá diskusia o legálnosti automatu, ktorý ponúka kratom, poppery alebo kanabinoidné kvety TH4C a ďalšie zj**y – ako svoje produkty HighPony sám nazýva. Odvoláva sa na to, že ide o zberateľké predmety, ktoré nie sú určené na konzumáciu a dištancuje sa od negatívnych následkov. „HighPony – revolúcia, ktorú si môžeš kúpiť a JE**ÚŤ NA POLIČKU,“ stojí na ich webe. V realite sme si takéto upozornenie pri automate však nevšimli.
Niektorí sa zhodli na tom, že ak by bola na Slovensku marihuana legalizovaná a regulovaná, takéto „pofidérne shopíky by nevznikali,“ podotkli.
Skúšali sme automat, bez problémov sa k nemu dostanú aj deti
