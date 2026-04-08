Ešte to medzi nimi neskončilo. Pár, ktorý diváci Dunaja nemali radi, opäť nadviaže puto

Niektoré príbehy sú viac zamotané než iné. Diváci Dunaja o tom vedia svoje, keďže len včera ostali prekvapení, keď museli dvakrát pozerať na obrazovku, či vidia dobre. Do seriálu sa totiž vrátila záporáčka Astrid, avšak nie tak, ako ju poznali.
Astrid prvýkrát vstúpila do seriálu približne v rovnakom čase ako Adela, ktorú stvárňuje Nela Pocisková. Tá sa však na rozdiel od hrdej Nemky na začiatku tvárila milo a prívetivo, vďaka čomu si obmotala Lukáša Kudličku okolo prsta a nechala ho, aby sa zamiloval do tejto verzie nej. Samozrejme, keď zistil pravdu, že šlo o pomstu, nie o lásku, vzťah medzi nimi ukončil a požiadal o rozvod.
Ich dejová linka nekončí
Keďže Adela prišla do Bratislavy pod rúškom tajomstiev a s tajným plánom plným intríg, nie div, že sa v seriáli prakticky nemá na koho obrátiť. Najprv sa zdalo, že by mohla byť dokonalou partnerkou pre Holubca, keďže spolu párkrát skončili v posteli a neskôr dokonca zistila, že je s ním tehotná, no ukázalo sa, že on s ňou ani jej dieťaťom nechce mať nič spoločné.
Hoci sa zdalo, že bude oficiálne vzťah medzi Lukášom a Adelou minulosťou, obzvlášť po tom, ako ho počula povedať Kláre, že svadba s ňou bola najväčšou chybou jeho života, nie je to tak. O vzťahu týchto dvoch postáv budú diváci ešte počuť. Zdá sa totiž, že im na sebe stále záleží a práve Kudlička je tá osoba, na ktorú sa Adela obracia, keď potrebuje pomôcť. Či v tom bude viac alebo je to len začiatok priateľstva, je zatiaľ otázne.
„Lukáš hľadá spôsob, ako vrátiť Adele chuť do života,“ stojí v popise k šiestej epizóde 14. série, ako uvádza portál ČSFD. V popise k epizóde predtým je pritom záhadne opísané, že „niekto dostane zdrvujúcu informáciu a naskytne sa mu najhorší pohľad v živote a niekto iný o život príde“. Diváci preto začali v komentároch špekulovať, že osoba, ktorá príde o život, bude Adelina mama, a práve preto bude hľadať útočisko v Kudličkovej náruči.
Nahlásiť chybu v článku