Emil Horváth si zaspomínal na svoju svadbu, ktorá vyzerala inak na rozdiel od ostatných. Mnohé páry to nepochopia

Obľúbený herec z Dunaja, k vašim službám môže pokojne prehlásiť, že patrí medzi tých šťastlivcov, ktorým sa darí v láske. Už celé desaťročia si harmonicky nažíva so svojou manželkou. Napriek tomu, že ich svadba nebola vôbec okázalá, bol to výnimočný deň, ktorý sa mu vryl do pamäti a zakaždým, keď o ňom rozpráva, nechýba mu úsmev na tvári.

Slávnostnú udalosť poňali Emil Horváth a Viera Richterová veľmi jednoducho. Zatiaľ čo iné páry spomínajú na slávnostný okamih listovaním v albume s množstvom fotografií, známy herec má zo svadby v roku 1971 iba jednu fotografiu. Aby toho nebolo málo, doteraz ju nikto nevidel, ako píše Báječná žena.

Fotografia s grimasou ako spomienka

„Naša svadba bola jednoduchšia, brali sme sa v Bratislave – v Ružinove za Štrkoveckým jazerom. Prišli sme k pultu a oddával nás predseda MNV (MNV – označenie pre miestny národný výbor v období socializmu, pozn. red.). Keď teraz hlásia, že chytili nejakého šoféra s 3,7 promile a neveríš, že sa to dá prežiť, tak on mohol mať vtedy tak 4 promile,“ povedal herec so smiechom v relácii Sieň slávy.

To zapríčinilo, prečo si zo svadby odniesli fotografiu, ktorá nevyzerá typicky, ako tomu býva u mnohých mladomanželov. „Takže my máme, že jednu grimasu, kde sme mali zavreté oči a ani sme neverili, že toto môže byť pravda. A to je vlastne jediná fotografia, ktorú z našej svadby máme,“ uviedol Emil Horváth, ktorému sa v tom istom roku, kedy sa zobrali, narodil syn Emil.

Herec sa spoznal so svojou vyvolenou na vysokej škole. Hoci sa počas štúdia len priatelili, zlom nastal po ukončení školy. Keďže vyštudovali herectvo, ich kroky smerovali do divadla a začala sa ich láska. Narodenie syna zmenilo Vierke život, keďže sa rozhodla zavesiť herectvo na klinec.

