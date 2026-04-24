Ryanair hlási problémy, ľudia nie sú nadšení: Zatvára v európskej metropole, obmedzuje niektoré lety

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair uzavrie svoju základňu v Berlíne, stiahne z mesta sedem lietadiel, ktoré tam má umiestnené, a na polovicu zredukuje počet letov do nemeckej metropoly. Dôvodom podľa Ryanairu je plán letiska Berlín-Brandenbursko na zvýšenie poplatkov.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Berlínska základňa bude zatvorená 24. októbra tohto roka, oznámila letecká spoločnosť v piatok. Lety do mesta budú pokračovať, ale lietadlami so základňou mimo Nemecka. Ryanair uviedol, že tento krok je priamym dôsledkom plánov letiska opäť zvýšiť poplatky od roku 2027 do roku 2029 o 10 %. Dodal, že poplatky v Berlíne sa od pandémie nového koronavírusu zvýšili už o 50 %.
Lietadlá presunú do iných krajín
Letecký prepravca konštatoval, že „všetkých sedem lietadiel so základňou v Berlíne bude presmerovaných na lacnejšie letiská v iných štátoch Európskej únie, ktoré zrušili letecké dane, ako napríklad Švédsko, Slovensko, Albánsko a Taliansko“. Letový personál bol o rozhodnutí zatvoriť berlínsku základňu informovaný a „môže si zabezpečiť alternatívne pozície inde v sieti Ryanairu v celej Európe,“ dodal nízkonákladový dopravca.
Letisko Berlín-Brandenbursko tvrdenie o pláne na zvýšenie poplatkov odmietlo a vyhlásilo, že oznámenie Ryanairu ho prekvapilo, keďže obe strany v súčasnosti rokujú. „Žiadne takéto zvýšenie letiskových poplatkov sa neplánuje,“ zdôraznil hovorca letiska.
