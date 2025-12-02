Drlička tvrdí, že nebude môcť vyslovovať verejne meno Šimkovičovej. Situáciu prirovnáva k príbehu od Rowlingovej

Foto: TASR (Dano Veselský), SITA (Milan Illík)

Martin Cucík
SITA
Súd rozhodol v kauze medzi Matejom Drličkom a ministerkou Martinou Šimkovičovou.

Krajský súd v Bratislave vyhovel návrhu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), exriaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa musí zdržať vyjadrení na jej adresu.

O rozhodnutí súdu informoval na sociálnej sieti samotný Drlička.

Krajský súd Bratislava ma 6.decembra vypne. Ja, Matej Drlička, občan Slovenskej republiky, fakticky nebudem môcť vysloviť ani len meno ministerky kultúry vo verejnom priestore,“ napísal. Ako ozrejmil, bratislavský krajský súd vyhovel návrhu ministerky na nariadenie neodkladného opatrenia.

Potom, čo Mestský súd Bratislava IV jej návrh na neodkladné opatrenie dvakrát zamietol, vydal krajský súd rozhodnutie, v ktorom mi nariaďuje, aby som sa „zdržal vyjadrení na osobu žalobkyne vo verejnom priestore, najmä v printových médiách, v elektronických médiách vrátane ich blogov a na sociálnych sieťach zverejňovaním nepravdivých a hodnotiacich výrokov, úsudkov a názorov a zdržal sa ďalšieho zasahovania do dobrej povesti žalobkyne akoukoľvek inou formou verejných vyjadrení alebo inými prostriedkami“,“ vysvetlil Drlička.

Súd vraj nemôže rešpektovať, podriadi sa mu však

Dodal, že o predmetnom rozhodnutí sa dozvedel pri nahliadnutí do spisu, ktorý Mestský súd Bratislava IV vedie v spore na ochranu osobnosti, ktorý proti nemu (Drličkovi) iniciovala šéfka rezortu kultúry. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.decembra 2025. Bývalý riaditeľ SND napísal, že danému rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave sa podriaďuje, no ako zodpovedný a angažovaný občan ho nemôže rešpektovať.

Avizoval tiež, že podnikne všetky právne kroky na jeho zvrátenie. „V podstate paušálny zákaz vyjadrovania názorov na osobu, ktorá vykonáva verejnú moc, pochádzajúci od inej zložky štátnej moci, navyše v štádiu konania, ktoré sa vyznačuje len chabým dokazovaním, považujem za mimoriadne nebezpečný signál. Posilňuje politikov, ktorí sa nezdráhajú využiť akékoľvek prostriedky na umlčanie kritického občianskeho názoru,“ myslí si Drlička.

Foto: SITA/Národná rada SR

Poznamenal, že v ostatnom mnoho koaličných politikov hovorilo dôležitosti slobody slova, podľa jeho slov im na slobode slova veľmi záleží.

Preto poskytujú rozhovory dezinformačným médiám, kde vedú rozhovory so stojanmi na mikrofón. Preto dovolili amatérskemu astronómovi Lukášovi Machalovi, aby ovládol RTVS. Preto zaradila medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc v októbri 2025 premiéra SR na zoznam tzv. predátorov slobody tlače. Preto vláda zvažuje vytvorenie tímu na „upratovanie“ v zákonoch, ktoré by jasnejšie vymedzili, čo je ešte sloboda slova a čo už nie. Vďaka slobode slova, môžu slobodne tvrdiť, že Rusko je priateľ a Európska únia je diktatúra,“ napísal. Príspevok zakončil tým, že od 6. decembra sa Martina Šimkovičová stáva osobou, ktorej meno nesmie vysloviť.

Podobnosť s postavou z knižnej ságy autorky J. K. Rowling je čisto náhodná,“ uzavrel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimkovičová podáva trestné oznámenie na bývalého riaditeľa SND Drličku pre ohováranie a poškodzovanie dobrého mena

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac