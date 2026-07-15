Dovolenkárov v Thajsku čaká veľká zmena. Skracuje sa doba bezvízového styku, týka sa to aj Slovákov

Thajsko odkleplo už skôr avizované zmeny týkajúce sa vstupu do krajiny. Populárna dovolenková destinácia schválila maximálny 30-dňový bezvízový pobyt a zmenila ho z pôvodného 60-dňového. Novinky ovplyvnia dovolenkárov z viacerých krajín, a je medzi nimi aj Slovensko.
Začiatkom júna sme vás informovali o tom, že Thajsko pripravuje zavedenie skrátenej maximálnej dĺžky bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov schengenského priestoru, ako aj zo Spojených štátov. Oznámili to thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi.
Zmeny sú schválené a je ich ešte viac
Thajská vláda v utorok schválila tieto zmeny a ministri zrušili 60-dňové bezvízové obdobie a zaviedli nové, 30-dňové, týkajúce sa 59 krajín, informuje Bangkok Post. Navyše, pre všetkých 27 krajín EÚ sa podmienky zjednotili, čo znamená, že napríklad obyvatelia Chorvátska či Bulharska si polepšili, pretože predtým mali podmienky vstupu horšie. V niektorých krajinách však dôjde k úplnému zrušeniu bezvízového styku.
Zmeny vo vízových pravidlách začnú platiť 15 dní po ich zverejnení v Kráľovskom vestníku. Ak sa chystáte do Thajska na dlhšie ako 30 dní, pred cestou si overte aktuálne podmienky vstupu, aby vás náhodou nové pravidlá neprekvapili.
Prečo Thajsko pristúpilo k takýmto krokom?
Miestna hovorkyňa vlády Rachada Dhanadirek minulý mesiac priblížila, že turizmus síce priniesol Thajsku pozitíva, ako podporu ekonomiky, no niektorí ľudia systém využívajú, a preto treba zakročiť.
Thajsko patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie medzi turistami túžiacimi po exotike. Taktiež je vyhľadávané digitálnymi nomádmi, ktorí sa vydávajú na sever, do mesta Chiang Mai, smerujú aj do Bangkoku alebo na ostrovy.
Práve tie sú vyhľadávané aj mnohými dovolenkármi, ktorí túžia po odpočinku na nádherných plážach so sklonenými palmami. Phuket, Ko Samui, Krabi, ostrovy Phi Phi a mnohé ďalšie sa tešia obľube aj medzi Slovákmi. Ak vás láka tento kus sveta, pri plánovaní dovolenky máte z čoho vyberať.
Skrátený 30-dňový bezvízový pobyt je pre Slovákov stále dostačujúci na vychutnanie si plnohodnotnej dovolenky. Napríklad pri návšteve populárneho Bali musíte aj pri takejto návšteve zaplatiť za víza. Ich cena je 500-tisíc indonézskych rupií, čo je v prepočte okolo 25 eur.
Realita Thajska nemusí zodpovedať tomu, čo vidíme na sociálnych sieťach
Nedávno sme sa rozprávali so Slovenkou Martinou Šmídovou, ktorá žije ako digitálna nomádka na treťom najväčšom ostrove v Thajsku – Ko Samui a opísala nám aj odvrátenú stránku tohto turistického raja, ktorú na fotkách na Instagrame často nevidíme.
„Na Instagrame vidíte prázdne pláže, luxusné vily a kokos v ruke pri bazéne. To všetko existuje. Ale vedľa toho je aj hustá doprava a preplnené turistické miesta. Realita je mix exotiky a bežného života,“ priblížila nám.
Vysvetlila nám aj fungovanie miestneho sociálneho systému. „Sociálny systém tu existuje, ale je minimálny a hlavne pre thajských občanov alebo ľudí zamestnaných v thajských firmách. Digitálni nomádi a freelanceri zo zahraničia si riešia poistenie sami, šetria si na dôchodok sami, nemajú nárok na štátnu podporu. Je to viac o osobnej zodpovednosti než o sociálnom systéme.“
A načrtla aj zdravotníctvo. „Thajsko má kombinovaný systém. Štátne nemocnice pre chudobných domácich a súkromné nemocnice na veľmi vysokej úrovni, ktoré väčšinou využívajú cudzinci, pretože thajské poistenie na súkromné nemocnice si miestni s nízkym platom nie sú schopní zaplatiť. Súkromné nemocnice tak využívajú len tí „bohatší“.“
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