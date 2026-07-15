Kvetka Horváthová zaskočila zmenou imidžu. Z blondínky je brunetka, fanúšikovia sú v nemom úžase

Moderátorka Kvetka Horváthová patrí už dlhé roky medzi najznámejšie televízne tváre na Slovensku. Diváci si ju spájajú najmä s jej charakteristickým krátkym blond účesom, prirodzeným úsmevom a elegantným štýlom.
Kým mnohé známe tváre pravidelne experimentujú s farbou či dĺžkou vlasov a fanúšikov prekvapujú neustálymi premenami, obľúbená moderátorka sa vždy držala overenej klasiky. Jej krátky blond účes sa stal neoddeliteľnou súčasťou jej imidžu a postupom času doslova jej poznávacím znamením.
Ikonická blondínka prekvapila
Diváci ju v tejto podobe vídali celé roky na televíznych obrazovkách, spoločenských podujatiach aj na fotografiách na sociálnych sieťach. Práve vďaka tomu si mnohí ani nevedeli predstaviť, že by sa jedného dňa objavila s úplne inou farbou vlasov. Blond odtieň sa stal jej podpisom – pôsobil prirodzene, elegantne a dokonale ladil s jej vystupovaním.
Aj preto bola každá čo i len drobná úprava účesu medzi fanúšikmi okamžite témou. Kvetka Horváthová, ktorá miluje cestovanie a zamilovala si hlavne jednu európsku metropolu, však nikdy nepatrila medzi celebrity, ktoré by sa snažili zaujať radikálnymi zmenami vzhľadu. Naopak, dlhodobo stavila na nadčasovosť a prirodzenosť. Mnohí ju práve za túto konzistentnosť obdivovali, pretože si počas rokov vybudovala charakteristický imidž, ktorý bol okamžite rozpoznateľný.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O to väčším prekvapením bolo, keď sa zrazu objavila v úplne inej podobe. Na fotografiách z editoriálu pre jeden známy slovenský časopis ju zdobili krátke hnedé vlasy, ktoré jej zmenili tvár natoľko, že viacerí fanúšikovia priznali, že ju na prvý pohľad nespoznali. Zmena bola výrazná, no zároveň veľmi prirodzená a ukázala, že aj po rokoch vernosti jednému štýlu môže človek vyzerať úplne inak.
Nová vizáž len pre výnimočnú príležitosť
Kvetka sa v tom zjavne našla a s novými vlasmi sa cítila výborne. “Fotenie pre @casopisbreak bolo iné, výnimočné. A mňa to neskutočne bavilo. Aj kvôli tejto výraznej zmene. Čo poviete? Spoznali by ste ma, keby ste ma s týmto účesom stretli niekde na ulici?” spýtala sa moderátorka fanúšikov na sociálnej sieti.
Tým zodpovedala na zvedavú otázku, ktorá napadla nejedného priaznivca, a teda, či ide o trvalú zmenu. Hoci to vyslovene neprezradila, je viac než jasné, že s takýmito vlasmi ju uvidíme len teraz, a to pri príležitosti jedinečného fotenia.
Čo na to fanúšikovia?
Z Kvetky, ktorú si verejnosť spájala s jemným blond imidžom, sa na okamih stala sebavedomá brunetka s úplne inou energiou. Mnohí fanúšikovia sa zhodli na jednom: moderátorke pasuje aj hnedá farba. “Váu, no, aj takto by Vám to seklo!” napísala jedna žena. Mnohé komentáre boli v podobnom duchu. “Úplne iná žena, a úplne iná charizma. Ale obe úplne dokonalé,” zhrnula to ďalšia jasne a stručne. “Kvetka, tak takáto premena Vám veľmi pristane,” poznamenala iná žena.
Dokonca sa objavila reakcia, v ktorej ju fanúšička prirovnala k známej slovenskej herečke. “Vyzeráte ako Zuzka Tlučková,” myslí si neznáma žena, ktorú v tom podporili i ďalšie. “Bože, ten účes a farba vlasov Vám ohromne pristanú. Ja som si Vás inak ako blond a nakrátko nevedela predstaviť, ale toto je šik,” dodala komentujúca. Niektorí si tiež všimli, ako omladla. “Min. 10 rokov dole. Super,” uviedla jedna žena.
Jedno je isté – hoci išlo len o fotografický styling, Kvetka Horváthová opäť ukázala, že zmena dokáže zaujať. A hoci sa moderátorka s veľkou pravdepodobnosťou vráti k svojmu ikonickému blond účesu, fotografie z fotenia pre magazín zostanú dôkazom, že jej pristane aj úplne odlišná podoba
Nahlásiť chybu v článku