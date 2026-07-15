Kvetka Horváthová zaskočila zmenou imidžu. Z blondínky je brunetka, fanúšikovia sú v nemom úžase

Kvetka Horváthová

Foto: Instagram.com/kvetkah

Jana Petrejová
Takto ju mnohí ešte nikdy nevideli.

Moderátorka Kvetka Horváthová patrí už dlhé roky medzi najznámejšie televízne tváre na Slovensku. Diváci si ju spájajú najmä s jej charakteristickým krátkym blond účesom, prirodzeným úsmevom a elegantným štýlom. 

Kým mnohé známe tváre pravidelne experimentujú s farbou či dĺžkou vlasov a fanúšikov prekvapujú neustálymi premenami, obľúbená moderátorka sa vždy držala overenej klasiky. Jej krátky blond účes sa stal neoddeliteľnou súčasťou jej imidžu a postupom času doslova jej poznávacím znamením.

Kvetka Horváthová s manželom
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Ikonická blondínka prekvapila

Diváci ju v tejto podobe vídali celé roky na televíznych obrazovkách, spoločenských podujatiach aj na fotografiách na sociálnych sieťach. Práve vďaka tomu si mnohí ani nevedeli predstaviť, že by sa jedného dňa objavila s úplne inou farbou vlasov. Blond odtieň sa stal jej podpisom – pôsobil prirodzene, elegantne a dokonale ladil s jej vystupovaním.

Aj preto bola každá čo i len drobná úprava účesu medzi fanúšikmi okamžite témou. Kvetka Horváthová, ktorá miluje cestovanie a zamilovala si hlavne jednu európsku metropolu, však nikdy nepatrila medzi celebrity, ktoré by sa snažili zaujať radikálnymi zmenami vzhľadu. Naopak, dlhodobo stavila na nadčasovosť a prirodzenosť. Mnohí ju práve za túto konzistentnosť obdivovali, pretože si počas rokov vybudovala charakteristický imidž, ktorý bol okamžite rozpoznateľný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Kvetka Horváthová (@kvetkah)

O to väčším prekvapením bolo, keď sa zrazu objavila v úplne inej podobe. Na fotografiách z editoriálu pre jeden známy slovenský časopis ju zdobili krátke hnedé vlasy, ktoré jej zmenili tvár natoľko, že viacerí fanúšikovia priznali, že ju na prvý pohľad nespoznali. Zmena bola výrazná, no zároveň veľmi prirodzená a ukázala, že aj po rokoch vernosti jednému štýlu môže človek vyzerať úplne inak.

Nová vizáž len pre výnimočnú príležitosť

Kvetka sa v tom zjavne našla a s novými vlasmi sa cítila výborne. “Fotenie pre @casopisbreak bolo iné, výnimočné. A mňa to neskutočne bavilo. Aj kvôli tejto výraznej zmene. Čo poviete? Spoznali by ste ma, keby ste ma s týmto účesom stretli niekde na ulici?” spýtala sa moderátorka fanúšikov na sociálnej sieti.

Tým zodpovedala na zvedavú otázku, ktorá napadla nejedného priaznivca, a teda, či ide o trvalú zmenu. Hoci to vyslovene neprezradila, je viac než jasné, že s takýmito vlasmi ju uvidíme len teraz, a to pri príležitosti jedinečného fotenia.

Čo na to fanúšikovia?

Z Kvetky, ktorú si verejnosť spájala s jemným blond imidžom, sa na okamih stala sebavedomá brunetka s úplne inou energiou. Mnohí fanúšikovia sa zhodli na jednom: moderátorke pasuje aj hnedá farba. “Váu, no, aj takto by Vám to seklo!” napísala jedna žena. Mnohé komentáre boli v podobnom duchu. “Úplne iná žena, a úplne iná charizma. Ale obe úplne dokonalé,” zhrnula to ďalšia jasne a stručne. “Kvetka, tak takáto premena Vám veľmi pristane,” poznamenala iná žena.

Kvetka Horváthová
Foto: Instagram.com/kvetkah

Dokonca sa objavila reakcia, v ktorej ju fanúšička prirovnala k známej slovenskej herečke. “Vyzeráte ako Zuzka Tlučková,” myslí si neznáma žena, ktorú v tom podporili i ďalšie. “Bože, ten účes a farba vlasov Vám ohromne pristanú. Ja som si Vás inak ako blond a nakrátko nevedela predstaviť, ale toto je šik,” dodala komentujúca. Niektorí si tiež všimli, ako omladla. “Min. 10 rokov dole. Super,” uviedla jedna žena.

Jedno je isté – hoci išlo len o fotografický styling, Kvetka Horváthová opäť ukázala, že zmena dokáže zaujať. A hoci sa moderátorka s veľkou pravdepodobnosťou vráti k svojmu ikonickému blond účesu, fotografie z fotenia pre magazín zostanú dôkazom, že jej pristane aj úplne odlišná podoba

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Marika Gombitová išla na dobrodružnú cestu. Spravila rozhodnutie, ktoré by jej ani vo sne nenapadlo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac