Vlaky odriekli, niektoré stoja s veľkým meškaním. Z Bratislavy neodídete, môže za to porucha trakčného vedenia

Dnešné cestovanie vlakom cez Bratislavu v stredu výrazne komplikujú technické problémy na železnici. Pre poškodené trakčné vedenie bola zastavená doprava medzi Hlavnou stanicou a Račou, čo spôsobilo meškania aj rušenie viacerých spojov. Železničiari pracujú na odstránení poruchy a očakávajú, že jednu z koľají sa podarí sprejazdniť v krátkom čase.
Vlaková doprava je v stredu od 9.15 h medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Železničná stanica Bratislava-Rača prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sú z tohto dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú.
Vlaková doprava je prerušená
Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej došlo k problémom na úseku medzi bratislavskou Hlavnou stanicou a Račou. Pre poškodené trakčné vedenie bola od približne 9.15 h vlaková doprava prerušená. „Približne od 9.15 h je prerušená vlaková doprava, ide o poškodenie trakčného vedenia,“ uviedla Lániková pre televíziu Markíza. Zároveň dodala, že jednu z koľají by sa malo podariť sprejazdniť v krátkom čase.
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