Ľudí prekvapila cena mlieka v obchodoch: Liter sa predáva za 24 centov, mliekari varujú

Výroba mlieka

Foto: TASR - Rudolf Bihary

Martin Cucík
Ceny mlieka u nás podliezajú 40 centov, v Česku sa predáva dokonca liter za 24 centov.

Obchodné reťazce opäť rozpútali cenovú vojnu. V Česku sa v akciách objavilo trvanlivé polotučné mlieko už za 5,90 českej koruny za liter, čo je v prepočte približne 24 centov. Zareagovala aj konkurencia. Podľa mliekarov ide o cenu, ktorá je hlboko pod výrobnými nákladmi a deformuje celý trh.

Najväčší rozruch vyvolala akcia reťazca Penny, ktorý ponúkol vlastnú privátnu značku za rekordne nízku cenu, 5,90 koruny (približne 24 centov). Na zľavy následne zareagovala aj konkurencia. Reťazec Billa predával liter mlieka za 6,90 koruny (približne 28 centov), ďalšie obchodné siete nastavili akciové ceny na 7,90 až 8,90 koruny za liter (32 a 36 centov). Informoval o tom portál Seznam Zprávy.

Reťazec detaily neprezradil

Redakcia Seznam Zpráv sa pýtala spoločnosti Penny, ako je možné dosiahnuť takú nízku predajnú cenu, či mlieko pochádza od českých dodávateľov a či stratu nepokrývajú vyššie marže na inom tovare. Reťazec konkrétne odpovede neposkytol. Uviedol len, že obchodné podmienky s dodávateľmi ani financovanie jednotlivých akcií z konkurenčných dôvodov nezverejňuje.

Ceny sú nereálne

Podľa predsedu Českomoravského mliekarenského zväzu Jiřího Kopáčka sa mlieko z mliekarní vlani v tomto období nakupovalo približne za 13,30 koruny bez DPH, zatiaľ čo dnes je to okolo 9,70 koruny. Aj napriek poklesu cien však podľa neho nie je možné predávať liter mlieka za 5,90 koruny.

Upozornil, že samotný obal stojí približne 2,50 koruny, pričom treba započítať aj spracovanie, dopravu či ďalšie náklady. Takáto cena je podľa neho úplne mimo ekonomickej reality.

Ceny mlieka v Českej republike
Reprofoto: Billa/Kaufland

Rovnaký názor má aj jeden z významných dodávateľov mlieka pre obchodné reťazce, ktorý nechcel byť menovaný. Tvrdí, že cena 5,90 koruny je pod fakturačnými aj výrobnými nákladmi. Podľa neho by sa liter mlieka nemal predávať pod hranicou 10 korún, ak má pokryť skutočné náklady výrobcov.

Dlhodobé následky

Podobné problémy pritom hlásia aj na našom trhu. Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) upozorňuje, že pre prebytok mlieka v celej Európe a silný tlak obchodných reťazcov na nízke ceny zostávajú na skladoch milióny litrov domáceho mlieka. Staršie dáta ukazujú, že ku koncu januára evidovali spracovatelia približne 16,5 milióna litrov trvanlivého mlieka, ktoré sa nepodarilo predať.

Podľa zväzu súčasné akciové ceny často nepokrývajú ani výrobné náklady, podobne ako u našich susedov. Ak sa mlieko vyrába zo suroviny za približne 0,44 eura za liter a samotný obal stojí okolo 0,14 eura, predaj za približne 0,55 eura za liter je podľa mliekarov dlhodobo neudržateľný. Zväz preto varuje, že bez včasnej pomoci štátu a Európskej únie môže slovenský mliekarenský sektor čeliť vážnej kríze.

Na stole je legitímna otázka, kedy začneme situáciu na trhu s mliekom považovať za krízu. Európska komisia (EK) ju zatiaľ takto nevníma, eurokomisár Hansen sa vyjadril, že trh s mliekom sa nachádza vo fáze upratovania po období veľmi vysokých cien. História však ukázala, že pri obidvoch predchádzajúcich mliečnych krízach v rokoch 2009 a 2016 EK zaspala a krízy riešila s veľkým oneskorením. Každá z týchto kríz zanechala na Slovensku hlbokú stopu. Znížila počet prvovýrobcov, počet dojníc a produkciu surového kravského mlieka a výrazne znížila aj ekonomickú stabilitu mliekarenského priemyslu,“ uviedla vo februári Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka SMZ.

Ceny u nás sú podobne nízke

Mliekarenský zväz zároveň varoval, že ak sa situácia bude ďalej zhoršovať, Slovensko môže čeliť podobnej mliečnej kríze, aká zasiahla sektor v rokoch 2009 a 2016. Podľa zväzu práve tieto krízy v minulosti výrazne znížili počet prvovýrobcov, dojníc aj objem produkcie surového kravského mlieka.

Mlieko Rajo
Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Organizácia preto vyzýva slovenskú vládu, aby bola pripravená v prípade ďalšieho zhoršovania trhu rýchlo podporiť výrobcov a spracovateľov mlieka. Bez včasného zásahu štátu a Európskej únie by podľa nej mohol byť malý slovenský trh s mliekom vážne ohrozený.

Hoci ceny mlieka na Slovensku neklesli tak výrazne ako v Česku, aj u nás sa v akciách predávajú za mimoriadne nízke sumy. Aktuálne letáky ukazujú, že liter trvanlivého polotučného mlieka možno kúpiť v Kauflande už za 0,37 eura. Ďalšie reťazce ponúkajú trvanlivé mlieko za 0,47 eura (Potraviny Koruna), 0,49 eura (Lidl) alebo 0,52 eura za plnotučné mlieko.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac