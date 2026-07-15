Bratislava sa dostala do rebríčka 10 najlepších miest: Turisti už nechcú preplnené destinácie, ale tie menej známe

Cestovatelia čoraz častejšie uprednostňujú výlety do menej obľúbených destinácií pred dlhými cestami do veľkých európskych miest. Čoraz viac pozornosti si medzi zahraničnými turistami získava aj Slovensko.
Ľudia chcú vidieť niečo unikátne
Ako informuje web Euronews, turistov už akosi pomenej láka dlhé presúvanie sa medzi veľkými mestami a populárnymi destináciami, kam chodí každý. Čoraz viac z nich sa zastavuje v menších mestách, ktoré sú menej známe, no núkajú možnosť zažiť a vidieť niečo unikátne.
Platforma Daytrip sa špecializuje na cestovanie z mesta do mesta s prepravou autom. Zozbierala údaje o rezerváciách, ktoré ukázali, že cestovatelia robia samotnú cestu súčasťou dovolenky tým, že sa zastavujú na miestach, ktoré zvyčajne zostávajú v tieni väčších a obľúbenejších destinácií. Platforma zhromaždila údaje od turistov z rôznych kútov sveta, najviac však z Ameriky.
Na základe nich zostavila rebríček 10 najlepších miest, ktoré turisti navštevujú ako medzizastávku. „Rebríček odráža rastúcu tendenciu vnímať samotný presun ako súčasť dovolenky. Namiesto toho, aby cestujúci strávili hodiny len presunom z jednej destinácie do druhej, rozhodujú sa prerušovať dlhé cesty návštevami historických miest, lokalít zapísaných na zozname svetového dedičstva UNESCO a ikonických pamiatok, ktoré sa nachádzajú po ceste,“ vysvetľuje Daytrip.
Rebríček 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie:
- Pompeje, Taliansko
- Óbidos, Portugalsko
- Český Krumlov, Česko
- Mostar, Bosna a Hercegovina
- Coimbra, Portugalsko
- Aveiro, Portugalsko
- Národný park Plitvické jazerá, Chorvátsko
- Ston, Chorvátsko
- Stonehenge, Anglicko
- Bratislava, Slovensko
Zdá sa teda, že najväčšej popularite sa tešia Pompeje zapísané aj na zozname svetového dedičstva UNESCO. Sú len približne hodinu cesty vzdialené od populárnych miest ako Neapol či Sorrento. Hoci je Bratislava až na desiatej priečke, je skvelé, že sa na takomto zozname ocitla.
Bratislavu si zamiloval aj holandský turista Luke
Bratislavu si zamiloval aj holandský turista Luke, ktorý nám pred časom prezradil viac o tom, čo ho sem vôbec láka a aké boli jeho prvé pocity a dojmy zo slovenského hlavného mesta.
„Slovensko som mal možnosť navštíviť už niekoľkokrát. Prvýkrát som prišiel v roku 2022, Slovensko som navštívil v rámci svojho prvého výletu po východnej Európe. V tom čase som sa síce dostal len do Bratislavy, no bol som taký očarený, že som okamžite dostal chuť preskúmať aj ďalšie časti krajiny,“ prezradil nám v rozhovore.
Všade čisto, pokoj a zeleň
„Moje prvé dojmy z Bratislavy boli skvelé. Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho, je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a ďalšími štýlmi. Pokiaľ ide o architektúru, nie som síce žiaden odborník, viem však, že to, čo som videl, sa mi jednoznačne páčilo,“ dozvedeli sme sa od Holanďana, ktorý stihol precestovať už riadny kus sveta.
Slovensko je podľa jeho slov stále podceňovanou krajinou. „Myslím si, že je to preto, lebo ľudia majú strach z toho, čo nepoznajú. To sa snažím zmeniť šírením príspevkov online. Všetky krajiny na východ od bývalej železnej opony stále z nejakého dôvodu trpia pre stereotypy, ktoré o nich majú ľudia v západnom svete. Neraz sa o nich hovorí, že sú nebezpečné, nudné a ľudia tu nie sú príliš priateľskí a iné veci,“ vysvetlil Luke s dodatkom, že opak je pravou.
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