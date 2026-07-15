Bratislava sa dostala do rebríčka 10 najlepších miest: Turisti už nechcú preplnené destinácie, ale tie menej známe

Bratislava

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Zdá sa, že turisti si Bratislavu naozaj obľúbili.

Cestovatelia čoraz častejšie uprednostňujú výlety do menej obľúbených destinácií pred dlhými cestami do veľkých európskych miest. Čoraz viac pozornosti si medzi zahraničnými turistami získava aj Slovensko.

Ľudia chcú vidieť niečo unikátne

Ako informuje web Euronews, turistov už akosi pomenej láka dlhé presúvanie sa medzi veľkými mestami a populárnymi destináciami, kam chodí každý. Čoraz viac z nich sa zastavuje v menších mestách, ktoré sú menej známe, no núkajú možnosť zažiť a vidieť niečo unikátne.

Platforma Daytrip sa špecializuje na cestovanie z mesta do mesta s prepravou autom. Zozbierala údaje o rezerváciách, ktoré ukázali, že cestovatelia robia samotnú cestu súčasťou dovolenky tým, že sa zastavujú na miestach, ktoré zvyčajne zostávajú v tieni väčších a obľúbenejších destinácií. Platforma zhromaždila údaje od turistov z rôznych kútov sveta, najviac však z Ameriky.

Bratislava
Ilustračná foto: Unsplash

Na základe nich zostavila rebríček 10 najlepších miest, ktoré turisti navštevujú ako medzizastávku. „Rebríček odráža rastúcu tendenciu vnímať samotný presun ako súčasť dovolenky. Namiesto toho, aby cestujúci strávili hodiny len presunom z jednej destinácie do druhej, rozhodujú sa prerušovať dlhé cesty návštevami historických miest, lokalít zapísaných na zozname svetového dedičstva UNESCO a ikonických pamiatok, ktoré sa nachádzajú po ceste,“ vysvetľuje Daytrip.

Rebríček 10 európskych miest, kde sa turisti zastavujú najčastejšie:

  • Pompeje, Taliansko
  • Óbidos, Portugalsko
  • Český Krumlov, Česko
  • Mostar, Bosna a Hercegovina
  • Coimbra, Portugalsko
  • Aveiro, Portugalsko
  • Národný park Plitvické jazerá, Chorvátsko
  • Ston, Chorvátsko
  • Stonehenge, Anglicko
  • Bratislava, Slovensko

Zdá sa teda, že najväčšej popularite sa tešia Pompeje zapísané aj na zozname svetového dedičstva UNESCO. Sú len približne hodinu cesty vzdialené od populárnych miest ako Neapol či Sorrento. Hoci je Bratislava až na desiatej priečke, je skvelé, že sa na takomto zozname ocitla.

Bratislavu si zamiloval aj holandský turista Luke

Bratislavu si zamiloval aj holandský turista Luke, ktorý nám pred časom prezradil viac o tom, čo ho sem vôbec láka a aké boli jeho prvé pocity a dojmy zo slovenského hlavného mesta.

„Slovensko som mal možnosť navštíviť už niekoľkokrát. Prvýkrát som prišiel v roku 2022, Slovensko som navštívil v rámci svojho prvého výletu po východnej Európe. V tom čase som sa síce dostal len do Bratislavy, no bol som taký očarený, že som okamžite dostal chuť preskúmať aj ďalšie časti krajiny,“ prezradil nám v rozhovore.

Holandský turista Luke
Foto: Luke Patrick

Všade čisto, pokoj a zeleň

„Moje prvé dojmy z Bratislavy boli skvelé. Tá čistota, pokoj a zeleň (všade je tak veľa stromov). Nehovoriac o architektúre, ktorá ma naozaj oslovila. Jednoducho, je to kombinácia všetkého. Páči sa mi brutalizmus zmiešaný s barokom a ďalšími štýlmi. Pokiaľ ide o architektúru, nie som síce žiaden odborník, viem však, že to, čo som videl, sa mi jednoznačne páčilo,“ dozvedeli sme sa od Holanďana, ktorý stihol precestovať už riadny kus sveta.

Slovensko je podľa jeho slov stále podceňovanou krajinou. „Myslím si, že je to preto, lebo ľudia majú strach z toho, čo nepoznajú. To sa snažím zmeniť šírením príspevkov online. Všetky krajiny na východ od bývalej železnej opony stále z nejakého dôvodu trpia pre stereotypy, ktoré o nich majú ľudia v západnom svete. Neraz sa o nich hovorí, že sú nebezpečné, nudné a ľudia tu nie sú príliš priateľskí a iné veci,“ vysvetlil Luke s dodatkom, že opak je pravou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je to tu veľmi drahé, za pivo dáte 10 eur: Americký turista hodnotí Chorvátsko po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac