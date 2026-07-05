Slovenskí hrdinovia sú už doma: Medailou ich ocenila aj venezuelská prezidentka

Záber na vládny špeciál a záchranárov tesne po pristátí

Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Roland Brožkovič
TASR
Boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy.

Na bratislavskom letisku pristálo v nedeľu vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť domov na Slovensko 15 hasičov a päť záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) spolu so štyrmi služobnými psami. Posledný týždeň pomáhali priamo v epicentre zemetrasenia vo Venezuele pri ničivých škodách.

Boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Konštatoval to po prílete minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý im poďakoval za ich nasadenie, odhodlanie, ale i perfektnú reprezentáciu Slovenska.

Dve tony materiálu

„Záchranársky tím MUSAR opustil letisko pred týždňom spolu s viac ako dvomi tonami materiálu, ktorý slúžil na to, aby boli schopní na mieste pomôcť pri odstraňovaní toho, čo sa zrútilo po zemetrasení, ale aj vo vyhľadávaní a pátraní po životoch. Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, misia mala svoj zmysel. Ukázali sme pripravenosť a nasadenosť, ukázali sme zmysel toho, že má opodstatnenie budovať jednak kapacity ľudské, ktoré si zaslúžia rešpekt a úctu celej spoločnosti,“ zdôraznil minister vnútra.

Slovenský záchranný tím vo Venezuele.
Slovenský záchranný tím vo Venezuele. Foto: Facebook – Hasičský a záchranný zbor

Podľa neho je to aj dôkaz opodstatnenosti všetkých investícií do Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ale i do HZS v rámci celého Slovenska. Pripomenul, že slovenská letka ministerstva vnútra po náročných logistických komplikáciách pomáhala dostať záchranárov z Českej republiky, ktorí uviazli v oblasti Caracasu a dopraviť ich priamo na miesto, kde pomáhali.

„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca slovenských záchranárov po prvom dni vo Venezuele

Hrdinovia Venezuely

Úsilie tímu ocenila udelením medaily Hrdinovia Venezuely aj dočasná prezidenta Delcy Rodríguezová, ktorá im tiež odovzdala ďakovný list slovenskej vláde, uviedol portál eluniversal.com. Medaily a ďakovné listy dostali tímy z celkovo 11 krajín.

Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z 24. júna sa zvýšil na najmenej 2954 a 16 592 ľudí bolo zranených. Vyplýva to z oficiálnych údajov vlády zverejnených v sobotu predsedom Národného zhromaždenia Jorgem Rodríguezom, informovali agentúra AFP a portál eluniversal.com. Bilancia zo stredy uvádzala 2595 mŕtvych a viac než 12.000 zranených. Desať dní po tragédii bolo zachránených živých 6462 ľudí a zaznamenalo sa 942 dotrasov, uviedol Rodríguez.

Následky ničivého zemetrasenia vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Pri jednom z najhorších zemetrasení v Latinskej Amerike sa bez strechy nad hlavou ocitlo viac ako 16 000 ľudí a úplne sa zrútilo 190 budov, prevažne v pobrežnej oblasti La Guaira ležiacej severne od hlavného mesta Caracas. Poškodených je približne 59 000 budov.

Desať dní po dvoch otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 začali záchranné tímy ukončovať pátranie po pozostalých, zatiaľ čo príbuzní sa snažia vytiahnuť telá svojich blízkych z trosiek. Kritické obdobie pre záchranné akcie pri katastrofách, ako sú zemetrasenia, sa zvyčajne končí po 72 hodinách, hoci vo štvrtok sa po ôsmich dňoch podarilo spod trosiek vyslobodiť 43-ročného muža, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira.

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