Nehoda vlaku na západnom Slovensku: Na úseku Senec – Sládkovičovo prerušili železničnú dopravu

Železničná doprava v úseku Senec – Sládkovičovo je prerušená. Okolo 10.00 h došlo pri prejazde súpravového vlaku bez cestujúcich ku kontaktu zberača s poškodeným trakčným vedením. Zberač sa následne odtrhol a pri udalosti sa poškodilo aj čelné sklo vozidla. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín.
TASR o tom informoval vo štvrtok odbor komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Rušňovodiča zasiahli črepiny z rozbitého skla. Na mieste ho ošetrila privolaná zdravotná záchranná služba. ZSSK v dotknutom úseku zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu.
Vlaky idú cez obchádzku
Vlaky kategórie EC sú vedené odklonom po trase Galanta – Trnava – Bratislava. „Obnovenie dopravy závisí od rozsahu poškodenia trakčného vedenia a postupu opravných prác. Prerušenie dopravy môže trvať až do večerných hodín,“ uviedla ZSSK.
Situáciu rieši ZSSK v súčinnosti so Železnicami SR, ktoré sú správcom železničnej infraštruktúry, a so záchrannými zložkami. Cestujúcim zároveň odporúča sledovať aktuálne informácie na komunikačných kanáloch ZSSK a pri cestovaní cez dotknutý úsek počítať s meškaniami a operatívnymi zmenami vo vedení vlakov.
Väčšina vlakov premávala aj napriek nepriaznivému počasiu
Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania v stredu 1. júla v poobedných a večerných hodinách ovplyvnili železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas celého dňa operatívne prijímala opatrenia, aby zmiernila dosahy na cestujúcich a zabezpečila ich prepravu do cieľa. TASR o tom vo štvrtok informovali z odboru komunikácie ZSSK.
Aj napriek náročným podmienkam ZSSK počas dňa zabezpečovala prevádzku väčšiny spojov zo svojho denného priemeru takmer 1800 vlakov. Najvýraznejšie dosahy počasia sa prejavili na západnom a severnom Slovensku, kde silný vietor spôsobil pády stromov do koľajiska alebo do blízkosti trakčného vedenia. Podľa ZSSK v niektorých úsekoch došlo aj k výpadkom napájania trakčného vedenia, čo si vyžiadalo dočasné obmedzenia vlakovej dopravy, meškania vybraných spojov, návrat vlakov späť do staníc alebo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy.
Problémy zaznamenali viaceré úseky
Obmedzenia sa prejavili najmä v lokalitách a úsekoch Ružomberok, Vrútky, Gáň – Sereď, Šenkvice – Pezinok, Myjava – Vrbovce, Paprad – Poriadie, Bratislava-Petržalka – Rusovce a Bratislava-Vajnory – Bernolákovo. V dotknutých úsekoch podľa ZSSK dochádzalo k meškaniam vlakov, dočasnému prerušeniu dopravy alebo k odriekaniu vybraných spojov v časti trasy. Tam, kde to bolo potrebné a prevádzkovo možné, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, prípadne riešila prepravu cestujúcich nadväznými vlakmi alebo iným operatívnym spôsobom podľa aktuálnej situácie na trati.
ZSSK v spolupráci s manažérom železničnej infraštruktúry i záchrannými zložkami priebežne vyhodnocovala situáciu a prijímala opatrenia podľa aktuálneho vývoja. Doprava bola v jednotlivých úsekoch obnovovaná postupne podľa toho, ako sa darilo odstraňovať následky búrky, najmä popadané stromy, konáre a poruchy napájania. V priebehu večera a noci sa situácia postupne stabilizovala a nad ránom už bola väčšina dotknutých úsekov opäť prejazdná.
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