Drsná hudba, no citlivé duše: Nový slovenský dokument V žiare tieňov búra mýty o metalistoch

foto: V žiari tieňov

Čo sa skrýva pod tvrdou škrupinou ľudí v čiernom oblečení, ktorým zo slúchadiel duní nekompromisná hudba?

Mnohí majú s metalovou subkultúrou spojené rôzne predsudky, no realita je často úplne iná. Unikátny pohľad do tohto neprebádaného sveta prináša nový dokumentárny film V žiare tieňov, ktorý mapuje súčasnú slovenskú metalovú scénu.

O tom, že tento hudobný žáner má ďaleko od plytkej agresie, svedčia priamo výpovede účinkujúcich. „Metal tu bol vždy a vždy ovplyvňoval ľudí vďaka emócii, ktorú obsahuje. Vždy to bol nepriateľ – napríklad v komunizme ako triedny nepriateľ alebo v náboženstve ako boj dobra proti zlu,“ zaznieva v dokumente z úst respondenta Petra Trepáča.

Metalová hudba však nebojuje len so spoločenskými normami, ale často pomáha aj v najťažších vnútorných bojoch. „Tento rok vydávame album, v ktorom sa spojilo viac umelcov z rôznych kapiel a tematicky sa venuje psychickým poruchám,“ prezrádza vo filme Tomáš Beňuška z kapely Solipsism. „Metal je často cesta, ktorá vie pomôcť v stavoch, kedy nevieme ako ďalej. Je to silná emócia.“

Film nie je určený len pre zarytých fanúšikov tvrdých gitarových riffov, ale funguje najmä ako osveta pre širokú verejnosť. Tvorcovia berú diváka na fascinujúcu cestu do hlbín slovenského hudobného undergroundu a odhaľujú, že za extrémnym zvukom sa skrýva silná komunita a obrovská vášeň.
Ak chcete spoznať pravú tvár domáceho metalového podhubia, nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť. Špeciálne premietanie filmu sa uskutoční už 27. mája o 19:00 v Kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Viac informácií o filme a samotnom podujatí nájdete na oficiálnej stránke projektu underfilm.sk.

