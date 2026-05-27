Zvrat v kauze Gabriely Matečnej: Generálna prokuratúra jej zrušila obvinenie, prípad sa vracia vyšetrovateľovi

Nina Malovcová
TASR
O prípade sa bude rozhodovať opäť.

Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora SR, v zastúpení Generálneho prokurátora SR, zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.

Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

Vyšetrovateľ musí konať znova

„Prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, v zastúpení Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, na základe sťažností obvinených osôb G. M. a R. P. uznesením zo dňa 11. mája 2026 zrušil uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, ktorým bolo obvineným G. M. a R. P. vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a vyšetrovateľovi Policajného zboru uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol,“ spresnila Tökölyová.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Podľa Aktualít sa prípad týkal zastupovania Slovenského pozemkového fondu v spore o Slanské lesy. „Veľkú časť sporov pôvodne zastupovala právnička z Košíc. V čase, keď už bol spor takmer vyhratý, uzavrela Gabriela Matečná zmluvu s advokátskou kanceláriou Ecker-Kán na 1,8 milióna eur. Vyšetrovatelia pôvodne videli v konaní Matečnej porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku,“ uvádza portál.

