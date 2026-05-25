Bála sa, že príde o nejaký status: Adela Vinczeová otvorene prehovorila o odchode z televízie

Odchod z viditeľného mediálneho priestoru nemusí byť len pracovnou zmenou, ale aj skúškou toho, ako človek vníma sám seba. Keď sa zrazu stratí status, pozornosť či pravidelná prítomnosť na obrazovke, prichádza otázka, čo z toho všetkého tvorí skutočnú hodnotu človeka.
Moderátorka Adela Vinczeová, ktorá je dnes aj dvojnásobnou mamou Maxíka a Lujzy, prehovorila v podcaste Hovory s Timeou o období, keď sa spolu s manželom Viktorom Vinczem vyrovnávali s odchodmi z televízneho prostredia. Otvorene priznala, že hoci ju táto skúsenosť nezlomila, priniesla jej zaujímavé uvedomenia o egu, statuse aj potrebe patriť do určitého sveta.
Priznala, že najťažšie bolo prijať stratu statusu
Adela Vinczeová patrí roky medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského mediálneho priestoru. Aj preto otvorene priznala, že odchody z televízií pre ňu neboli len obyčajnou pracovnou zmenou. Dotkli sa aj jej ega, ktoré si podľa nej chvíľu muselo zvykať na predstavu, že prichádza o určitý spoločenský status.
„Všetky tie záležitosti s odchodmi z televízií boli pre mňa ťažké len z toho dôvodu, že moje ego sa chvíľu bránilo predstave, že príde o nejaký status. Ono sa síce môžeme tváriť, že vieme, aké sú v živote hodnoty, ale to ‚egíčko‘ si do istej miery ide svoje na tom, že sedí v porote Let’s Dance. Som však rada, že som so svojím egom v celkom dobrom kontakte. Netrvalo to dlho a obaja s Viktorom sme boli prekvapení, že nás to vlastne vôbec nezložilo,“ priznala moderátorka.
Silné na tom je najmä to, že sa nesnažila hrať, že sa jej to vôbec nedotklo. Priznala, že aj keď človek rozumom vie, čo je v živote dôležité, niekedy ho aj tak zaskočí, keď príde o miesto, s ktorým si spájal pozornosť, uznanie či pocit, že niekam patrí.
