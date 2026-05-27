Populárna sieť nečakane končí, už o pár dní zatvorí všetky svoje prevádzky. Veľké plány v krajine nenaplní

Jakub Baláž
Z veľkých ambícií je napokon náhly exit. Svetovoznáma spoločnosť tak ustupuje z ďalšej krajiny.

Sieť Domino’s Pizza v súčasnosti patrí medzi najpopulárnejšie globálne značky rýchleho občerstvenia. Z USA sa postupne rozšírila aj do Európy, pričom svoje pobočky otvorila napríklad v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Česku a, samozrejme, na Slovensku. V súčasnosti sa však výrazné gastro portfólio redukuje.

Logo Domino’s Pizza zmizlo ešte v roku 2022 z Talianska, odkiaľ sa po siedmich rokoch sieť stiahla z náročného trhu. Ako teraz spoločnosť oznámila na svojich sociálnych sieťach, definitívne to balí aj v Rakúsku.

Exit z ďalších krajín

Ako na základe správy od APA informovala TASR, koniec na susednom trhu prichádza po desiatich rokoch pôsobenia. Podľa informácií, ktoré agentúre APA poskytol miestny franšízant Daufood Austria, spoločnosť pri svojom vstupe na trh v roku 2017 plánovala v Rakúsku otvoriť najmenej 25 až 40 prevádzok.

Firma vznikla v roku 1960 v americkom štáte Michigan a postupne sa vypracovala na jednu z najväčších donáškových reštauračných sietí na svete. Spoločnosť Domino’s výrazne stavila na technológie, online objednávky a efektívny rozvoz, vďaka čomu si získala milióny zákazníkov naprieč desiatkami krajín.

Tieto ambície však už definitívne ostávajú v minulosti a všetky pobočky budú otvorené už iba pár dní. Podľa oznamu sa brány zatvoria na konci mája. Vo Viedni a v jej okolí firma Domino’s prevádzkovala 10 reštaurácií. Po Taliansku teda ide o ďalší trh, na ktorom nebude sieť rýchleho občerstvenia sláviť úspech, pričom ďalšie informácie naznačujú, že nepôjde o ojedinelé situácie.

Zvláštna situácia nastala napríklad aj v Českej republike, kde sa podľa dostupných informácií mali pobočky ešte vlani zatvoriť. Spoločnosť zhruba od mája 2025 nekomunikuje ani na sociálnych sieťach, webová stránka nefunguje a na googli svietia nápisy trvalo zatvorené. Konkrétnejšie detaily však vo verejne dostupných zdrojoch chýbajú.

Pôsobí aj na Slovensku

Domino’s Pizza pôsobí od roku 2017 aj na našom trhu. Prvú reštauráciu otvorila v Bratislave a v súčasnosti v hlavnom meste prevádzkuje štyri pobočky. Tá posledná bola otvorená ešte v roku 2020, sieť teda odvtedy neexpandovala.

