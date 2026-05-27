Orbánov plán padol: Parlament v Maďarsku rozhodol. Krajina zostáva súčasťou Medzinárodného trestného súdu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maďarský parlament zablokoval odchod krajiny z ICC.

Maďarské Národné zhromaždenie v stredu v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o návrhu zákona, ktorým sa ruší vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Návrh podporilo 133 poslancov vládnej strany Tisza, proti hlasovalo 37 poslancov opozičného bloku Fidesz-KDNP a piati poslanci Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sa zdržali hlasovania. Vláda premiéra Pétera Magyara v utorok predložila parlamentu návrh zákona na zabránenie vystúpenia Maďarska z ICC. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána.

Magyar tvrdí, že členstvo v ICC je nevyhnutné

Návrh zákona nadväzuje na minulotýždňové vládne nariadenie a v mene vlády ho predložil premiér Magyar. „Na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ochranu ľudských práv je absolútne nevyhnutné brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na medzinárodnom súdnom fóre. Na tento účel je potrebné zachovať členstvo Maďarska v ICC,“ píše premiér v zdôvodnení návrhu.

Foto: TASR/ AP Photo (Petr David Josek)

Rozhodnutie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z Rímskeho štatútu ako zakladajúcej zmluvy ICC malo nadobudnúť účinnosť 2. júna 2026. Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva v ICC v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

ICC funguje od roku 2002

ICC existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu, a preto ani členmi Medzinárodného trestného súdu. Jeho jurisdikcia sa na tieto krajiny automaticky nevzťahuje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V obľúbenej lokalite sa pohybuje medveď: Pri pobyte v prírode buďte opatrní

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac