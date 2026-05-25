Jediná predajňa skončila, ambiciózna značka zmizla z trhu. Konkurovať chcela aj tým najlepším

Trh s kozmetikou môžeme v súčasnosti označiť ako vysoko konkurenčný. Pre európskych spotrebiteľov sú azda najznámejšie značky ako Sephora, Douglas, Marionnaud či Rossman. Na susednom poľskom trhu sa medzi silné mená snažila dostať aj ukrajinská značka GM.
GM je často marketingovo označovaná aj ako „ukrajinská Sephora“. Podobne ako konkurencia sa zameriava na predaj luxusnejšej kozmetiky, parfumov či skincare produktov. So svojím modelom sa chceli Ukrajinci presadiť aj na zaujímavom poľskom trhu, čo im ale nevyšlo. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.
Sústrediť sa chcú na domáci trh
Ako uviedli poľské médiá, predajňa vo Vroclave bola jedinou kamennou pobočkou v Poľsku. Činnosť by mala ukončiť ešte počas mája a dostupné informácie hovoria o tom, že GM sa chce sústrediť na svoj prioritný domáci trh. Príčin, prečo sa od našich susedov sťahuje, môže byť však viacero.
V prvom rade je segment luxusnej kozmetiky v Poľsku pomerne silný – existuje viacero etablovaných značiek ako Sephora. Okrem toho sa spomína samotné nižšie povedomie o značke medzi tamojšími zákazníkmi, zvyšujúce sa náklady na logistiku, prevádzku a celkové fungovanie.
Na ukrajinskom trhu aktuálne GM prevádzkuje 29 pobočiek a napriek tamojšej situácii je stále obľúbenou nákupnou destináciou pre miestnych ľudí.
Ako sa darí reťazcom na Slovensku?
Hoci slovenskí spotrebitelia už dlhší čas tajne dúfajú, že si k nám cestu nájde Sephora, zastúpenie sietí s prémiovou kozmetikou máme viacero. Za zmienku stoja napríklad Douglas, Marionnaud či FAnn parfumérie.
Prvá menovaná značka zaznamenala v posledných troch rokoch zlepšenie výsledkov a po hlbokých covidových stratách je späť v sedle. Spoločnosť vlani zvýšila svoje tržby o 46 % a tie atakovali hranicu 30 miliónov eur. Zisk narástol o 15 % a po roku 2024, kedy predstavoval 482-tisíc eur, sa teraz vyšplhal na 554-tisíc eur.
Naopak, pokles hlási FAnn, ktorému medziročne klesli tržby zhruba o 9 % (25 miliónov eur), pričom zisk sa prepadol o 78 %. Vlani teda predstavoval okolo 400-tisíc eur, čo je tiež veľmi solídny výsledok. V porovnaní s rokom 2023, keď bol 2,29 milióna eur, však ide o výraznejší prepad.
Predajne Marionnaud podľa dostupných informácií prevádzkuje eseročka MIDIO, spol., ktorá je v uplynulých rokoch v červených číslach. Vlaňajšie výsledky zatiaľ firma nezverejnila. Jej tržby sa v posledných troch rokoch stabilne držali na úrovňou 9 miliónov eur, čo značí, že je pre spotrebiteľov relevantnou voľbou.
Značka má na Slovensku aktuálne 8 predajní – po dve v Bratislave a Žiline, jednu má v Košiciach, Piešťanoch, Prešove a Nitre. V minulosti však mala predajne aj v Banskej Bystrici a hustejšie zastúpenie v našich dvoch najväčších mestách.
