Žena odmietla v hoteli platiť 7 eur za 0,75 litra minerálky: Padlo rozhodnutie, nemá právo na vodu z kohútika

V luxusnom hoteli v talianskych Dolomitoch si turistka chcela dať obyčajnú vodu z kohútika. Namiesto nej jej čašník ponúkol minerálku za 7 eur. Prípad, ktorý by väčšina ľudí pravdepodobne vyriešila podráždeným komentárom pri stole, sa nakoniec dostal až pred taliansky najvyšší súd.
O prípade informovali viaceré talianske médiá, na ktoré sa odvolával britský The Guardian aj portál BBC. Incident sa odohral ešte počas lyžiarskej sezóny v roku 2019 v päťhviezdičkovom hoteli Sassongher v meste Corvara v Dolomitoch.
Vodu z kohútika jej odmietli dať aj napriek tomu, že ju chcela zaplatiť
Turistka bola v hoteli ubytovaná v rámci polpenzie, pričom nápoje neboli zahrnuté v cene. Podľa súdnych dokumentov si opakovane pýtala vodu z kohútika a dokonca ponúkla, že za ňu zaplatí. Personál jej však nevyhovel. Namiesto toho ju pri každej večeri čakala na stole 0,75 litrová fľaša minerálnej vody za 7 eur.
Žena sa následne obrátila na súd. Tvrdila, že voda je prirodzený zdroj a univerzálne ľudské právo. Argumentovala aj tým, že minimálne množstvo pitnej vody by malo byť automatickou súčasťou služieb, podobne ako posteľná bielizeň, teplá izba či mydlo v kúpeľni. Za ekonomickú škodu a emocionálnu ujmu žiadala odškodné vo výške 2700 eur.
Súd rozhodol v prospech hotela
Prvostupňový aj odvolací súd jej žalobu zamietli. Prípad sa následne dostal až pred najvyšší kasačný súd v Taliansku, ktorý rozhodnutia nižších súdov potvrdil. Sudcovia konštatovali, že v Taliansku neexistuje zákon, ktorý by hotelom alebo reštauráciám ukladal povinnosť podávať hosťom vodu z kohútika.
Celý prípad zároveň otvoril širšiu debatu o fungovaní talianskej gastronómie. Pýtať si v talianskej reštaurácii vodu z kohútika je totiž stále často považované za porušenie spoločenskej etikety, najmä ak personál už ponúkol balenú minerálku. Situácia sa však postupne mení. Čoraz viac zákazníkov sa snaží obmedziť plastový odpad a viaceré podniky začínajú ponúkať filtrovanú vodu ako bežnú alternatívu.
