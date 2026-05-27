Andruskó na súde opäť nemá kuklu, vraví, že sa necíti najlepšie: „Mám pocit, že mám tlmené reakcie“

Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje tretí deň v rade na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpykáva 15-ročný trest väzenia.
Na začiatku stredajšieho hlavného pojednávania svedok uviedol, že nedokázal posledné dve noci poriadne spať a necíti sa najlepšie. „Mám pocit, že mám tlmené reakcie,“ povedal s tým, že sa napriek tomu bude snažiť vypovedať. Okrem iného povedal, že informácie o vyšetrovaní Kuciakovej vraždy mal hneď od začiatku od obžalovanej Aleny Zsuzsovej.
Tešil sa, že ho zadržali
„Keď ma po vražde Jána Kuciaka zadržali, tešil som sa a uľavilo sa mi, pretože som sa bál o život,“ vypovedá Andruskó. V rámci odpovedí na otázky predsedu senátu Miroslava Mazúcha uviedol napríklad to, že o vražde Kuciaka mal informácie z vyšetrovania od Aleny Zsuzsovej. Vedel tak o zadržaní „miestnych chuligánov“, o „talianskej stope“, a tiež o tom, že polícia identifikovala podozrivú dodávku na benzínovej pumpe, a to ešte skôr, ako sa informácie objavili v médiách.
Andruskó tiež zopakoval, že od obžalovanej Zsuzsovej mal fotografie Kuciaka aj jeho domu, a tie ukázal vykonávateľom vraždy Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Tiež im pred vraždou dal takzvané „pracovné“ mobilné telefóny. Dvojici tiež poskytol dva samopaly, ktoré mali slúžiť na odstránenie prokurátorov. Tie podľa vlastných slov kúpil za peniaze od Zsuzsovej. Tá podľa neho nepracovala a peniaze mala od Mariana Kočnera.
V pojednávacej miestnosti sa spomedzi obžalovaných nachádzajú Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Dušan Kracina. Štvrtý obžalovaný Darko Dragić súhlasí s konaním v jeho neprítomnosti a na pojednávanie sa nedostavil. Prítomný je aj tlmočník, ktorý bude z maďarského jazyka prekladať dôkazy, ktoré súd plánuje vykonať.
V pondelok (25. 5.) absolvoval Andruskó spontánnu výpoveď. Potom mu postupne kládli otázky prokurátori, obhajcovia, obžalovaní, splnomocnenci poškodených, otec zavraždeného novinára a senát ŠTS. V stredu odpovedá svedok na otázky predsedu senátu ŠTS Miroslava Mazúcha. Okrem iného Andruskó zopakoval, že podľa slov Aleny Zsuzsovej si mal u nej vraždu Kuciaka objednať Marian Kočner.
Prípad je už tretíkrát na súde
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Kracina a Dragić. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
