Nela Pocisková si zbalila kufre a odišla zo Slovenska. Vrátila sa k tomu, čo naozaj miluje

Sú chvíle, ktoré človeku pripomenú, čo ho robí skutočne šťastným. Nie luxus, pracovné úspechy ani ruch každodenného života, ale jednoduché okamihy plné slobody, pokoja a pocitu, že je presne tam, kde má byť. Presne tak pôsobia fotografie, ktoré na sociálnej sieti zverejnila umelkyňa.
Obľúbená speváčka a herečka Nela Pocisková sa podelila o sériu záberov z Portugalska, na ktorých trávi čas pri koňoch, jazdí na nich a viditeľne si užíva chvíle ďaleko od bežného zhonu. Fotografie nepôsobili ako dokonale naaranžované zábery pre sociálne siete, ale skôr ako úprimný pohľad na momenty, v ktorých sa človek cíti naozaj živý.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ukázala momenty, v ktorých sa cítila skutočne slobodná
K snímkam pridala aj veľmi osobný opis, z ktorého bolo cítiť silné emócie, aj návrat k tomu, čo miluje už od detstva. “Ten pocit, keď tak naozaj žiješ,“ napísala Nela Pocisková a naznačila, že práve kontakt s koňmi a prírodou jej priniesol pocit slobody a vnútorného pokoja.
“Opäť ako človek, ako dievča, žena, čo miluje toto zviera. Som na nás pyšná, že sme to dali @_lenkac_, aj keď krátko, ale nezabudnuteľne…” pokračovala. Z jej slov bolo cítiť, že nejde len o obyčajnú záľubu. Spoločne zažili nielen jazdenie na koňoch, ale zjavne aj atmosféru miestneho života, ktorá na nich silno zapôsobila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
“Keď ťa miestni vezmú do baru a dáš si s nimi pivo, rozprávaš sa s cudzími ľuďmi, akoby ste sa poznali roky, keď neexistujú žiadne pocity, či ťa niekto súdi, keď spoznáš prenádherné miesto @valedeferreiros v Portugalsku a keď jazdíš tie najkrajšie kone. Ďakujem,” napísala Nela Pocisková.
Keďže je jednou z najznámejších osobností na Slovensku, často sa stáva predmetom kritiky a neustáleho súdenia za niečo, čo urobila. Nie div, že si užívala čas na čarovnom mieste, kde ju nikto nepoznal bez strachu z posudzovania či pretvárky. Nela naznačila, že práve takéto jednoduché a autentické chvíle sú pre ňu tie najcennejšie.
Nahlásiť chybu v článku